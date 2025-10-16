«Υπερασπιστείτε τους Χριστιανούς της Νιγηρίας»: Το πανό των Ρουμάνων που... πάγωσε την Ευρώπη!

Στον πρόσφατο αγώνα Ρουμανίας – Αυστρίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ, οι οπαδοί των Ρουμάνων ξάφνιασαν με το πανό που ανάρτησαν.

«Υπερασπιστείτε τους χριστιανούς της Νιγηρίας» ανέφερε το πανό που σήκωσαν οι Ρουμάνοι, μια κίνηση που προκάλεσε εντύπωση. Ένα μήνυμα σχεδόν άγνωστο στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα της Αφρικής; Η Νιγηρία, με 230 εκατομμύρια κατοίκους, είναι μοιρασμένη σε δύο κόσμους.

Στον βορρά, οι μουσουλμάνοι αποτελούν ισχνή πλειοψηφία και ζουν υπό τον αυστηρό νόμο της Σαρία, ιδίως μετά την άνοδο της τρομοκρατικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ το 2009. Στον νότο, οι περισσότεροι είναι χριστιανοί.

Τα τελευταία χρόνια, πλήθος ρεπορτάζ και μαρτυριών καταγράφουν μια αδιάκοπη εκστρατεία βίας κατά των χριστιανών, μια τραγωδία που, όπως καταγγέλλουν οργανώσεις, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης αποσιωπούν. Η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ έκανε ακόμη λόγο για «γενοκτονία».

19.100 εκκλησίες κατεστραμμένες στη Νιγηρία

Σύμφωνα με την International Society for Civil Liberties and Rule of Law (Intersociety), από τον Ιούλιο του 2009 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, έχουν καταστραφεί, λεηλατηθεί ή κλείσει βίαια 19.100 χριστιανικές εκκλησίες στη Νιγηρία.

Η βία πλήττει καθολικούς, προτεστάντες και τις λεγόμενες «εκκλησίες με λευκά» Ανεξάρτητων Αφρικανικών Εκκλησιών. Tουλάχιστον 15 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια και τα χωριά τους για να γλιτώσουν από τις σφαγές.

Το ρεπορτάζ της Intersociety αποκαλύπτει την ύπαρξη στρατοπέδων ομηρίας σε περιοχές όπως η Ριτζάνα, όπου κρατούνται τουλάχιστον 850 χριστιανοί σε απάνθρωπες συνθήκες, πολλοί βασανίζονται ή εκτελούνται αν οι οικογένειές τους δεν πληρώσουν λύτρα.

Το 2025, περίπου 7.000 χριστιανοί εκτιμάται ότι έχουν δολοφονηθεί στη Νιγηρία. Μάλιστα, υπολογίζεται πως το 82% των χριστιανών που δολοφονούνται στον κόσμο, πεθαίνουν στη Νιγηρία. Ο Ρόμπερτ Ρόγιαλ, σε άρθρο του στην Washington Post, περιγράφει μια ζοφερή πραγματικότητα: «Οι τοπικές αστυνομικές δυνάμεις εφαρμόζουν τη Σαρία ακόμη και στους χριστιανούς, επιβάλλοντας ποινές όπως θάνατο, ακρωτηριασμό ή ξυλοδαρμό.

Σε κάποιες περιοχές, τους υποχρεώνουν να τηρούν τους κανόνες νηστείας του Ραμαζανιού. Ωστόσο, στη δυτική Νιγηρία, όπου επικρατούν πιο μετριοπαθείς μουσουλμάνοι, οι σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές».

Πηγή: GSP.RO

