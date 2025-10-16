Ο Πορτοσάλτε εκνεύρισε την Αναστασοπούλου με το «τσαντίρι» του Ρούτσι: «Το μνημείο το έχουν προσβάλλει οι φασίστες» (vid)

Την αντίδραση της Μαρίας Αναστασοπούλου προκάλεσε το σχόλιο του Άρη Πορτοσάλτε για την διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Μια έντονη αντιπαράθεση είχαν ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου κατά την διάρκεια της εκπομπής τους στον ΣΚΑΪ, με αφορμή την διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι (πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις στα Τέμπη) στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και την τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, η οποία προβλέπει ποινές για όσους προκαλούν ζημιές, γράφουν συνθήματα ή επιχειρούν να πραγματοποιήσουν διαδηλώσεις στον χώρο.

Η παρουσιάστρια του «Live You» ανέφερε: «Για την ουσία του νομοσχεδίου και για την απόφαση της κυβέρνησης να το κάνει τώρα, έχουμε μιλήσει. Είναι εντελώς πολιτικό το θέμα», με τον Άρη Πορτοσάλτε να σχολιάζει: «Οι εταιρείες που μετρούν την διάθεση για πολιτικό κόμμα δεν μπορεί να μην έχουν βάλει ένα εξαιρετικό και απλό ερώτημα: ''Συμφωνείτε στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να πηγαίνει ο καθένας και να βάζει το τσαντίρι του;».

Τότε η Μαρία Αναστασοπούλου αντέδρασε, λέγοντάς του: «Τι εννοείς τσαντίρι δεν ξέρω...», με τον Άρη Πορτοσάλτε να συνεχίζει: «Η λέξη-κλειδί κατά την άποψή μου είναι η οικειοποίηση. Τι εννοώ: το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν ανήκει σε κανέναν από εμάς. Ανήκει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Σε όλους! Άρα δεν μπορεί κάποιος μετά την διαμαρτυρία να εγκαθίσταται με κατάληψη ή με τσαντίρι, δηλαδή με κατασκήνωση», με την Μαρία Αναστασοπούλου φανερά ενοχλημένη να ξεφυσάει με όσα έλεγε ο συμπαρουσιαστής της.

«Ωραία, άκου τώρα τον αντίλογο! Πριν από μερικές μέρες τελείωσε η απεργία πείνας του κ. Πάνου Ρούτσι. Η κυβέρνηση αποφασίζει να φέρει αυτό το νομοσχέδιο λίγα 24ωρα μετά. Ε λοιπόν, την ιερότητα αυτού του χώρου δεν την προσέβαλλε ο κ. Ρούτσι. Την έχουν προσβάλει άλλοι πολύ νωρίτερα, φασίστες και άλλοι... Οπότε ας μην το ανοίξουμε γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη», είπε η Μαρία Αναστασοπούλου.

Ο Άρης Πορτοσάλτε ωστόσο, επέμεινε: «Είναι άλλο πράγμα η διαδήλωση και η διαμαρτυρία και είναι άλλο πράγμα η κατάληψη του Μνημείου. Ο κ. Ρούτσι έκανε κατάληψη του μνημείου. Τελεία!».

Δείτε το απόσπασμα μετά το 01:30

