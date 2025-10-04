Ο άνθρωπος που κέρδισε 14 φορές το Λόττο εξηγεί με απλά μαθηματικά πώς τα κατάφερε (vid)

Ένας Αυστραλορουμάνος οικονομολόγος κατάφερε να κερδίσει 14 φορές το Λόττο, χωρίς να παραβιάσει ούτε έναν από τους ισχύοντες τότε κανόνες.

Η ιστορία του Stefan Mandel συνεχίζει ακόμα να μαγνητίζει τον κόσμο, καθώς πρόκειται για τον άνθρωπο που κατάφερε να κερδίζει 14 φορές το Λόττο, χωρίς μάλιστα, να παραβιάσει κανέναν από τους κανόνες που ίσχυαν εκείνη την εποχή.

Οι πιθανότητες να κερδίσει κάποιος το τζακπότ του Mega Millions είναι απειροελάχιστες. Ωστόσο, για τον Stefan Mandel, τον Αυστραλορουμάνο οικονομολόγο φάνηκε ότι ήταν παιχνιδάκι.

Η ιστορία του Mandel

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, ο Stefan Mandel εργαζόταν ως λογιστής στη Ρουμανία και ο μισθός του ήταν μόλις 88 δολάρια τον μήνα. Στην προσπάθειά του να αυξήσει τα έσοδά του με νόμιμο τρόπο προκειμένου να φύγει από την πατρίδα του για ένα καλύτερο μέλλον, χρησιμοποίησε το μυαλό του και την εξοικείωσή του με τους αριθμούς.

Έτσι στράφηκε στα τυχερά παιχνίδια. Οι δύο πρώτες νίκες του Mandel ήρθαν στη Ρουμανία. Κέρδισε μαζί με μερικούς φίλους του 19.000 δολάρια και μετά το μοίρασμα έβαλε στην τσέπη του 4.000 δολάρια, ποσό που του έδωσε τη δυνατότητα να μεταναστεύσει. Για ένα χρονικό διάστημα έζησε στο Ισραήλ και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία, όπου κέρδισε το Λόττο άλλες 12 φορές.

Η φόρμουλα της επιτυχίας

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Mandel, η φόρμουλα που είχε αναπτύξει τού επέτρεπε να μαντεύει τους πέντε από τους έξι αριθμούς του Λόττο, μειώνοντας έτσι τους πιθανούς συνδυασμούς. Στη συνέχεια, δημιούργησε μια ομάδα ανθρώπων που έπαιζαν μαζί Λόττο και συγκέντρωναν τα χρήματά τους, για να αγοράσουν πολλά δελτία και να αυξήσουν τις πιθανότητες νίκης.

Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε περιορισμός στον αριθμό των δελτίων που μπορούσε να παίξει κάποιος και ο κάθε παίκτης είχε τη δυνατότητα της κατ’ οίκον εκτύπωσης του δελτίου. Ο Mandel αυτοματοποίησε το σύστημά του, δημιουργώντας ένα δωμάτιο με υπολογιστές και εκτυπωτές που τύπωναν όλους τους πιθανούς συνδυασμούς.

«Ουσιαστικά καλύψαμε κάθε πιθανό συνδυασμό», δήλωσε σε μία συνέντευξή του ο Mandel, γνωρίζοντας ότι σε ένα τυχερό παιχνίδι που απαιτούσε έξι αριθμούς από το 1 έως το 40, θα υπήρχαν 3.838.380 πιθανοί συνδυασμοί.

Τα έξι βήματα της «συνδυαστικής συμπύκνωσης»

Έξι ήταν τα βήματα της μεθόδου του Mandel, την οποία αποκαλούσε «συνδυαστική συμπύκνωση»:

Υπολογίστε τον συνολικό αριθμό δυνατών συνδυασμών σε κάθε λοταρία Βρείτε λοταρίες, όπου το τζάκποτ ήταν τουλάχιστον τρεις φορές μεγαλύτερο από τον αριθμό των συνδυασμών Mαζέψτε χρήματα, προκειμένου να αγοράσετε κάθε συνδυασμό Χρησιμοποιήστε έναν αλγόριθμο και υπολογιστές για να εκτυπώσετε εκατομμύρια δελτία Παραδώστε τα δελτία στους επίσημους αντιπροσώπους Παραλάβατε το έπαθλο

Μετά την Αυστραλία στράφηκε στις ΗΠΑ

Η μέθοδος του Mandel δεν ήταν παράνομη, αλλά οι αυστραλιανές αρχές έκριναν ότι ήταν εναντίον του πνεύματος του παιχνιδιού. Έτσι αποφάσισαν να αλλάξουν τους κανόνες και απαγόρευσαν τη μαζική αγορά δελτίων μιας κλήρωσης, καθώς και της εκτύπωσης δελτίων.

Ο Mandel αποφάσισε να στραφεί προς τις ΗΠΑ αναζητώντας την πολιτεία όπου οι συνθήκες θα ήταν ευνοϊκότερες. Έτσι μετακόμισε στην Βιρτζίνια, όπου όχι μόνο δεν ίσχυαν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στην Αυστραλία, αλλά και το κόστος αγοράς του κάθε δελτίου ήταν μικρότερο συγκριτικά με άλλες πολιτείες.

Ο οικονομολόγος ίδρυσε μια εταιρεία με το όνομα International Lotto Fund (ILF) και χάρη στη φήμη που είχε αποκτήσει, έπεισε 2.500 Αυστραλούς επενδυτές να συγκεντρώσουν 2.500 δολάρια ο καθένας. Αγόρασε πολλούς υπολογιστές και εκτυπωτές και προσέλαβε 16 υπαλλήλους, οι οποίοι άρχισαν να τυπώνουν όλα τα πιθανά δελτία σε διάστημα τριών μηνών.

Όταν το τζάκποτ στη Βιρτζίνια έφτασε τα 27 εκατομμύρια, το Φεβρουάριο του 1992, ο Mandel άναψε το «πράσινο φως», για να αγοραστεί κάθε δελτίο. Μαζί με τις μικρότερες κατηγορίες κερδών, το ILF του Mandel αποκόμισε κέρδος που ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια δολάρια.

Οι υποψίες, οι δικαστικές μάχες και η πτώχευση

Ενώ το σχέδιο του Mandel δεν ήταν παράνομο, προκάλεσε πολλές υποψίες στις αρχές και σε διάφορες διεθνείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της CIA και του FBI, οι οποίες διερεύνησαν αυτόν και την ILF για αδικήματα. Ωστόσο, τόσο ο Mandel όσο και το ILF αθωώθηκαν.

Ο Mandel μπήκε σε μια πολυετή νομική μάχη και ενώ αθωώθηκε για όλα τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορήθηκε, όλη αυτή η δοκιμασία του προκάλεσε πολλά οικονομικά προβλήματα. Ο μεγάλος νικητής κατέληξε να κηρύξει πτώχευση το 1995 και συνέχισε να περνάει την επόμενη δεκαετία διευθύνοντας διάφορα φερόμενα επενδυτικά σχέδια.



ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ