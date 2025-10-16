Η Ε.Ε. προειδοποιεί για πόλεμο με την Ρωσία και η Γερμανία ετοιμάζεται να επαναφέρει την στρατιωτική θητεία

Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναφέρει τη στράτευση μετά την προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα έθνη να είναι έτοιμα για πόλεμο με τη Ρωσία μέσα σε πέντε χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες ώρες έχει πέντε χρόνια να προετοιμαστεί για ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία.

Το σχέδιο το οποίο αποκάλυψε το Politico, με τίτλο «Defence Readiness Roadmap 2030», προβλέπει ότι μέχρι το 2030 η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει «μια επαρκώς ισχυρή αμυντική στάση, ικανή να αποτρέπει αξιόπιστα τους αντιπάλους της και να ανταποκρίνεται σε κάθε επιθετική ενέργεια».

Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν οδηγήσει την κυβέρνηση της Γερμανίας στις σκέψεις να επαναφέρει την στρατιωτική θητεία.

Το στρατιωτικό πλάνο της Γερμανίας

Η κυβερνητική συνασπιστική πλειοψηφία της Γερμανίας πέρασε εβδομάδες ολοκληρώνοντας σχέδια για την επαναφορά της στράτευσης στο πλαίσιο του Νόμου για τον Εκσυγχρονισμό της Υπηρεσίας Άμυνας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι άνδρες που γίνονται 18 ετών θα υποχρεούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το υπόβαθρό τους και τη διάθεσή τους να υπηρετήσουν για τουλάχιστον έξι μήνες.

Τα σχέδια για την επανεισαγωγή της στρατιωτικής θητείας έρχονται μετά την υπόσχεση του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να κάνει τη Γερμανία τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη. Ωστόσο, το σχέδιο ανατράπηκε την Τρίτη, μετά τις ανησυχίες του Υπουργού Άμυνας Μπόρις Πίστοριους.

Η επιθυμία της Γερμανίας να επαναφέρει τη στρατιωτική θητεία προκύπτει εν μέσω ανησυχιών ότι ο στρατός της, που έχει υποχρηματοδοτηθεί για δεκαετίες, χρειάζεται απελπισμένα ενίσχυση. Το Βερολίνο προσπαθεί να αυξήσει τις δαπάνες και το προσωπικό, με προειδοποιήσεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ πρέπει να προετοιμαστούν για μια πιθανή επίθεση από τη Μόσχα.

Το όραμα του Μερτς

Τον προηγούμενο μήνα, Ευρωπαίοι υπουργοί συναντήθηκαν για να καταρτίσουν σχέδια για έναν πανευρωπαϊκό «τοίχο drones» ώστε να αντιμετωπίσουν τις αεροπορικές παραβιάσεις της Μόσχας. Ο Μερτς, που θέλει να προσθέσει δεκάδες χιλιάδες μέλη στο στρατό του, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «λόγω του μεγέθους και της οικονομικής της δύναμης, η Γερμανία είναι η χώρα που πρέπει να διαθέτει τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στο ΝΑΤΟ από την ευρωπαϊκή πλευρά».

Η Γερμανία είχε αναστείλει τη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες το 2011 και στη συνέχεια αντιμετώπισε δυσκολίες στο να προσελκύσει εθελοντές. Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός του στρατιωτικού προσωπικού κυμαινόταν λίγο πάνω από 180.000, σε σύγκριση με 300.000 στρατεύσιμους το 2001.

Τώρα η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει τον αριθμό αυτό σε 260.000 μέσα στην επόμενη δεκαετία και αναφέρει ότι θα χρειαστεί επίσης περίπου 200.000 εφέδρους, περισσότερους από διπλάσιους του σημερινού αριθμού.

Το νέο σύστημα στρατιωτικής υπηρεσίας και τα προνόμια

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Γερμανίας ενέκρινε τον περασμένο Αύγουστο, σχέδια για ένα νέο σύστημα στρατιωτικής υπηρεσίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει την πρόκληση του προσωπικού. Το σύστημα προβλέπει πιο ελκυστικές αμοιβές και συνθήκες για όσους εντάσσονται προσωρινά, καλύτερη εκπαίδευση και μεγαλύτερη ευελιξία στη διάρκεια της υπηρεσίας.

Στόχος είναι να προσελκύσει επαρκή αριθμό στρατευμάτων χωρίς να επαναφέρει τη στρατιωτική θητεία, αλλά το σχέδιο αφήνει ανοιχτή την πόρτα για κάτι τέτοιο αν δεν υπάρξουν αρκετοί εθελοντές. Αυτό έρχεται μετά από πολλαπλές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones τον προηγούμενο μήνα.

