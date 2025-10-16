Δύο φίλοι κατέρριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ επίσκεψης καζίνο μέσα σε 24 ώρες: Το προηγούμενο είχε καταγραφεί το 2017

Το ρεκόρ επίσκεψης καζίνο μέσα σε μία μέρα που είχε καταγραφεί το 2017 έσπασαν δύο φίλοι στις ΗΠΑ.

Το Λας Βέγκας είναι μια πόλη που φημίζεται για τη νυχτερινή της ζωή και κυρίως για τα καζίνο της. Δύο φίλοι, γνωστοί από τη συμμετοχή τους σε ριάλιτι, κατάφεραν να σπάσουν το Ρεκόρ Guinness για τον μεγαλύτερο αριθμό καζίνο που επισκέφτηκαν μέσα σε 24 ώρες.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, οι Joel Strasser και Garrett Smith, πρώην στρατιωτικοί που συμμετείχαν στην 35η σεζόν του Amazing Race, συνεργάστηκαν με το Casino.org για να ξεπεράσουν το προηγούμενο ρεκόρ των 74 καζίνο. Το εντυπωσιακό ρεκόρ κατείχαν οι Kimo Ah Yun και Gary Meyer από τον Οκτώβριο του 2017 και πολλοί πίστευαν ότι δεν θα έσπαγε ποτέ.

Το ρεκόρ των δύο φίλων

Οι δύο φίλοι, πρώην μέλη της Εθνοφρουράς του Άϊνταχο και του Σώματος Στρατιωτικής Αστυνομίας δεν ήταν οι συνηθισμένοι διαγωνιζόμενοι. Εξοπλισμένοι με έναν χάρτη της Νότιας Νεβάδας και ποδήλατα ως μέσο μετακίνησης, ξεκίνησαν την Πέμπτη (25/9) το πρωί, καλύπτοντας συνολικά 208,5 χιλιόμετρα, όχι μόνο για να σπάσουν το προηγούμενο ρεκόρ, αλλά και για να το ξεπεράσουν κατά πολύ.

Οι κανονισμοί των Guinness World Records ορίζουν ότι όσοι επιχειρούν το ρεκόρ πρέπει να παίξουν σε τραπέζι ή ηλεκτρονικό τραπέζι, αντί για κουλοχέρηδες. Ο Strasser και ο Smith επισκέφτηκαν 115 διαφορετικά καζίνο στο Λας Βέγκας.

Μιλώντας μετά την επιβεβαίωση του ρεκόρ από τον αξιολογητή Michael Empric, ο Smith είπε: «Πρώτα απ’ όλα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς, είναι καταπληκτικό! Είχαμε μια μεγάλη ομάδα που μας βοήθησε. Ευχαριστούμε όλους για τη βοήθειά σας!».

Με τον Strasser να προσθέτει: «Αυτό το ρεκόρ ήταν δύσκολο. Ξέραμε όταν αποφασίσαμε να το επιχειρήσουμε ότι άλλοι είχαν προσπαθήσει και απέτυχαν. Το εξετάσαμε και είπαμε ότι θα βρούμε έναν τρόπο να τα καταφέρουμε. Ήταν πολύ δύσκολο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά».

