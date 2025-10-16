Το 70% των ανθρώπων που βίωσαν μεταθανάτια εμπειρία κάνουν μια βασική αλλαγή στη ζωή τους

Οι περισσότεροι άνθρωποι που υποβλήθηκαν σε μια επιθανάτια εμπειρία (NDE) είχαν παρόμοιο συναίσθημα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας νέας μελέτης

Σύμφωνα με τους επιστήμονες οι επιθανάτιες εμπειρίες (NDE) πηγάζουν από την αντίδραση του εγκεφάλου στο άγχος που προκαλείται από μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση.

Αλλά οι άνθρωποι που τις βιώνουν, λένε ότι αισθάνονται πως η συνείδηση ή το πνεύμα τους υπάρχει έξω από το σώμα τους. Αυτό ουσιαστικά οδηγεί σε μια εμπειρία που μοιάζει με «ζωή μετά τον θάνατο».

Η έρευνα σε 167 άτομα που έφτασαν κοντά στον θάνατο

Για να ανακαλύψει ποιες κοινές εμπειρίες έχουν οι άνθρωποι, το University of Virginia (UVA) πραγματοποίησε έρευνα σε 167 άτομα που υποστήριξαν ότι είχαν βιώσει μια εμπειρία κοντά στον θάνατο.

Μια τέτοια εμπειρία είναι ένα βαθύ ψυχολογικό γεγονός που συμβαίνει όταν κάποιος βρίσκεται κοντά στον θάνατο ή σε μια κατάσταση έντονου σωματικού ή συναισθηματικού κινδύνου.

Το 20% των ανθρώπων που συμμετείχαν στη μελέτη δήλωσε ότι σκέφτηκε σοβαρά τις προσωπικές του σχέσεις και την πιθανότητα να χωρίσει ή να απομακρυνθεί από συγκεκριμένα άτομα στη ζωή του.

Ωστόσο, περίπου το 70% των συμμετεχόντων ανέφερε μια αλλαγή στις θρησκευτικές ή πνευματικές τους πεποιθήσεις. «Η εμπειρία μου κοντά στον θάνατο ήταν σημαντική», έγραψε ένας συμμετέχων στο ερωτηματολόγιο. «Ξέρω ότι δεν θα είμαι ποτέ ξανά ο ίδιος άνθρωπος, γι’ αυτό απαιτείται καθημερινός στοχασμός και εσωτερική εργασία».

Έρευνες δεκαετιών

Η ερευνήτρια Μαριέτα Πεχλιβάνοβα, από το Τμήμα Ψυχιατρικής και Νευροσυμπεριφορικών Επιστημών του UVA Health, δήλωσε: «Γνωρίζουμε πολλά για αυτές τις εμπειρίες χάρη σε δεκαετίες έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών εκδηλώσεών τους, της συχνότητάς τους, των ιατρικών συνθηκών υπό τις οποίες εμφανίζονται, της επίδρασής τους στα άτομα και ακόμη και των φυσιολογικών συνθηκών των ασθενών που τις βιώνουν».

Και πρόσθεσε: «Ωστόσο, η έρευνα σχετικά με το πώς να στηρίξουμε αυτούς τους ασθενείς και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους παραμένει περιορισμένη. Ελπίζουμε να αρχίσουμε να καλύπτουμε αυτό το κενό και να εμπνεύσουμε και άλλους ερευνητές —ιδίως κλινικούς— να αφιερώσουν χρόνο και φροντίδα στην αναζήτηση απαντήσεων σε αυτά τα ερωτήματα».

Η Πεχλιβάνοβα και οι συνεργάτες της εξέτασαν τα είδη επαγγελματικής βοήθειας, θεραπείας και άλλων μορφών στήριξης που αναζήτησε η ομάδα μετά τις εμπειρίες της, καθώς και τους παράγοντες που προβλέπουν ποιοι θα χρειαστούν τέτοια βοήθεια.

Οι ερευνητές ρώτησαν επίσης τους συμμετέχοντες πόσο χρήσιμη βρήκαν κάθε μορφή υποστήριξης. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (64%) ζήτησαν κάποια μορφή βοήθειας. Από αυτούς, το 78% ανέφερε ότι η υποστήριξη ήταν ωφέλιμη.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα που είχαν πιο έντονες εμπειρίες κοντά στον θάνατο ήταν πιο πιθανό να αναζητήσουν βοήθεια, όπως και όσοι είχαν ιστορικό ψυχολογικών δυσκολιών.

