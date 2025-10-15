Έρχεται σφοδρό διπλό κύμα κακοκαιρίας: Ποια περιοχή είναι στο «κόκκινο»

Η μεγαλύτερη ανησυχία των επιστημόνων στρέφεται στο δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο έρχεται από τον Κόλπο της Σύρτης (Λιβύη) και αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή.

Η χώρα ετοιμάζεται για έντονη επιδείνωση του καιρού, καθώς δύο διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά θα σαρώσουν την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.

Οι μετεωρολόγοι Θοδωρής Κολυδάς και Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για ισχυρές βροχές και ανέμους, με τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Πρώτο κύμα: Πέμπτη και Παρασκευή

Το πρώτο χαμηλό θα χτυπήσει από την Πέμπτη, με κορύφωση την Παρασκευή. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα βορειοδυτικά, ενώ στο Ιόνιο αναμένονται θυελλώδεις νοτιάδες που θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ. Το σύστημα θα κινηθεί αργά προς τα ανατολικά, προκαλώντας τοπικές καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Δεύτερο χαμηλό: Η απειλή της Κυριακής

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά το δεύτερο κύμα, που αναμένεται να σχηματιστεί στον Κόλπο της Σύρτης (Λιβύη) και να φτάσει προς τη χώρα μας από την Κυριακή. Τα συγκεκριμένα συστήματα, που έρχονται από τη Βόρεια Αφρική, έχουν αποδειχθεί απρόβλεπτα και συχνά προκαλούν σοβαρά προβλήματα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει πως τέτοια φαινόμενα «χρειάζονται στενή παρακολούθηση, καθώς η πορεία τους είναι δύσκολο να προβλεφθεί και συχνά συνοδεύονται από μεγάλα ύψη βροχής».

Η αβεβαιότητα γύρω από την κίνηση του δεύτερου χαμηλού καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό των περιοχών που θα πληγούν, ωστόσο οι Αρχές είναι ήδη σε επιφυλακή για πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Δυτική Ελλάδα παραμένει στο «κόκκινο», καθώς αναμένεται να δεχθεί τον μεγαλύτερο όγκο νερού. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

