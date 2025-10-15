Τους βγήκε ξινό: Πολύτεκνη οικογένεια με 22 παιδιά, πήγε ταξίδι στην Disney World και... έφαγε πρόστιμο!

Η πιο πολύτεκνη οικογένεια της Βρετανίας βρέθηκε στο εδώλιο του δικαστηρίου, αφού αποφάσισε να πάρει τα παιδιά της από το σχολείο για να απολαύσει ένα πολυτελές ταξίδι στη… μαγική χώρα του Disney World.

Το όνειρο κάθε παιδιού –και κάθε γονιού– έγινε πραγματικότητα για τον Νόελ και τη Σου Ράντφορντ, που αποφάσισαν να γιορτάσουν τα 50ά γενέθλια της Σου με ένα οικογενειακό ταξίδι στη Φλόριντα.

Μόνο που, όπως αποδείχθηκε, το ταξίδι στη χώρα του Μίκυ δεν είχε καθόλου παραμυθένιο φινάλε, αφού το ζευγάρι κατέληξε με πρόστιμο στο… λογαριασμό.

Από τη Disney World στο δικαστήριο

Οι Ράντφορντ, οι οποίοι είναι γνωστοί σε όλη τη Βρετανία ως η μεγαλύτερη οικογένεια της χώρας, με 22 (ολογράφως, είκοσι δύο!) παιδιά, ξόδεψαν περίπου 70.000 δολάρια για το ταξίδι, καλύπτοντας τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή και τα εισιτήρια για το θεματικά πάρκο, τόσο για τα παιδιά τους όσο και για τα 11 εγγόνια τους. Η επίσκεψη στο Disney World έγινε με αφορμή μια μεγάλη οικογενειακή γιορτή, ωστόσο η απουσία των μικρότερων παιδιών από το σχολείο δεν πέρασε απαρατήρητη.

Το δικαστήριο στο Μόρκαμ του Λάνκασαϊρ έκρινε το ζευγάρι ένοχο για «αδυναμία διασφάλισης τακτικής φοίτησης» τεσσάρων παιδιών μεταξύ 24 Μαρτίου και 1 Μαΐου 2025 και έτσι, οι Ράντφορντ κλήθηκαν να πληρώσουν πρόστιμο 88 δολάρια ανά παιδί, συν 160 δολάρια δικαστικά έξοδα — δηλαδή άλλες 1.024 δολάρια επιπλέον του ήδη πανάκριβου ταξιδιού. Λογικά, δεν θα ζορίστηκαν και πάρα πολύ...

Η οικογένεια, που έχει γίνει διάσημη μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές και την παρουσία της στα social media, μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι, μεταξύ των οποίων και ένα στιγμιότυπο με τα παιδιά τους να ποζάρουν με τον Ντόναλντ Ντακ στο πάρκο της Disney.

«Η φοίτηση στο σχολείο είναι προτεραιότητα»

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου του Λάνκασαϊρ υπερασπίστηκε την απόφαση, τονίζοντας τη σημασία της τακτικής παρουσίας των μαθητών στα μαθήματα: «Η εκπαίδευση είναι θεμελιώδης για το μέλλον των παιδιών. Τα στοιχεία δείχνουν πως η επίδοση συνδέεται άμεσα με τη φοίτηση. Οι νόμοι είναι ξεκάθαροι και, αν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος απουσίας, τα σχολεία μπορούν να ζητήσουν την επιβολή ποινής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κι ενώ η Σου Ράντφορντ είχε ονειρευτεί ένα αξέχαστο ταξίδι για τα 50ά της γενέθλια, φαίνεται πως η Disney εμπειρία της οικογένειας κατέληξε να γίνει… μάθημα για όλους – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

