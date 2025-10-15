Οι πιο έξυπνες χώρες του κόσμου: Η θέση της Ελλάδας με βάση το Δείκτη Νοημοσύνης

Μέσω ανάλυσης των αποτελεσμάτων του μέσου δείκτη νοημοσύνης και της επιστημονικής παραγωγής ανέδειξε τις χώρες με τους πιο ευφυείς ανθρώπους.

Σύμφωνα με μελέτη της Trading Platforms, οι τελευταίοι διαθέσιμοι δείκτες της OECD (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) για τις επιδόσεις στις επιστήμες, τα μαθηματικά και την ανάγνωση (PISA), σε συνδυασμό με τα ποσοστά επιστημονικών δημοσιευμάτων και τον μέσο δείκτη νοημοσύνης (IQ), επιτρέπουν στην ταξινόμηση των πιο έξυπνων χωρών του κόσμου.

Οι 10 πιο έξυπνες χώρες του κόσμου

Ταϊβάν: 107,10 Χονγκ Κονγκ: 107,06 Νότια Κορέα: 106,43 Ιαπωνία: 106,40 Σιγκαπούρη: 105,14 Μογγολία: 102,86 Αυστραλία: 102,57 Ισπανία: 102,30 Νέα Ζηλανδία: 102,08 Σλοβενία: 101,96

Οι πιο έξυπνες χώρες της Ευρώπης

Η Ισπανία βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης, με μέσο δείκτη νοημοσύνης 102,3 αφήνοντας πίσω χώρες όπως τη Γαλλία (101,4), τη Γερμανία (100,9) και την Ιταλία (100,8). Η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση στην ήπειρο με δείκτη 100,07.

Ο Δείκτης Νοημοσύνης των Εθνών, σύμφωνα με τη μελέτη, συνυπολογίζει τρεις μεταβλητές:

Δείκτης IQ του πληθυσμού

Αποτελέσματα PISA 2022 (μαθητές 15 ετών)

Αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά εκατομμύριο κατοίκων

Ποια χώρα έχει τους εξυπνότερους μαθητές:

Όσον αφορά τις επιδόσεις των μαθητών 15 ετών, η Εσθονία βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης με 516 βαθμούς στις δοκιμασίες PISA του 2022, επίδοση που θεωρείται εξαιρετικά υψηλή και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως αναφέρει ο Martin Tunchev, αναλυτής της Trading Platforms: «Ένας υψηλός μέσος δείκτης νοημοσύνης συνήθως οδηγεί σε καλύτερες εκπαιδευτικές επιδόσεις, οι οποίες με τη σειρά τους ενισχύουν την επιστημονική παραγωγή και την καινοτομία».

Ενώ προσθέτει: «Τα ασιατικά κράτη όπως η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, αποτελούν παραδείγματα αυτού του επιτυχημένου κύκλου, ενώ μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Φινλανδία, η Εσθονία και η Ελβετία, δείχνουν πως η στοχευμένη επένδυση στην εκπαίδευση μπορεί να αυξήσει το γνωστικό επίπεδο του πληθυσμού».

