Πόσο πιθανή είναι άλλη μία πανδημία μετά τα «μέτρα covid» που πάρθηκαν στην Κίνα για την αντιμετώπιση του ιού chikungunya; Ειδικός απαντά στο ερώτημα.

Ένας ειδικός σε θέματα εξάπλωσης ασθενειών εξήγησε πόσο πιθανό είναι ο ιός chikungunya να εξελιχθεί σε ακόμα μία πανδημία με την covid. Με περισσότερα από 7.000 κρούσματα στην Κίνα από τον ιό chikungunya, υπάρχει παγκόσμια ανησυχία.

Οι φόβοι αυτοί ενισχύθηκαν μετά τα «μέτρα covid» που πήραν οι κινεζικές αρχές για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων του ιού. Σύμφωνα με το Bloomberg, έχουν επανέλθει τα μαζικά τεστ ενώ γίνονται απολυμάνσεις σε ολόκληρες κοινότητες.

Τι είναι ο Ιός chikungunya

Ο ιός chikungunya μεταδίδεται στον άνθρωπο από μολυσμένα κουνούπια και προκαλεί συμπτώματα, όπως πυρετό και έντονο πόνο στις αρθρώσεις. Σε αντίθεση με την Covid-19, η οποία μπορεί να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο, δεν δεν μπορεί κάποιος να κολλήσει chikungunya εφόσον έρθει σε επαφή με κάποιον που έχει τον ιό.

Μπορεί να κολλήσει μόνο αν τον τσιμπήσει μολυσμένο κουνούπι, το οποίο μπορεί να βρεθεί σε περιοχές όπως τα στάσιμα νερά. Λόγω αυτής της μεθόδου μετάδοσης, μεγάλα ξεσπάσματα και σποραδικά κρούσματα του ιού αναφέρονται κυρίως στην Αμερική, την Ασία και την Αφρική, εξηγεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αν και υπάρχουν περιστασιακά μικρότερα ξεσπάσματα στην Ευρώπη.

Ο λόγος που έχουν αυξηθεί τα κρούσματα chikungunya

Ο Alex Kaye, ερευνητής Πανεπιστήμιο Γουόρικ της Αγγλίας, μίλησε στο UNILAD για τον ιό και εξήγησε γιατί, ενώ μεταδίδεται μόνο από τα κουνούπια, υπήρξε ξαφνικά αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο ερευνητής εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή η αύξηση είναι αποτέλεσμα τόσο του θερμού καιρού όσο και των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Κίνα, οδηγώντας σε αύξηση του αριθμού των κουνουπιών και κατά συνέπεια, σε μεγαλύτερη μετάδοση του ιού chikungunya.

Πόσο πιθανή είναι άλλη μια πανδημία από τον ιό chikungunya;

Ενώ έχει σημειωθεί αύξηση των κρουσμάτων chikungunya, ο Alex Kaye, ο οποίος ειδικεύεται στη χρήση μαθηματικών για την μοντελοποίηση της εξάπλωσης ασθενειών που μεταδίδονται μέσω φορέων, δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να δούμε μια πανδημία από τον συγκεκριμένο ιό.

Ο λόγος είναι επειδή ο ιός «περιορίζεται γεωγραφικά από την έκταση του φορέα του, του κουνουπιού Aedes». Και εξήγησε: «Ο ιός chikungunya μεταδίδεται συχνότερα από τα είδη κουνουπιών Aedes aegypti και Aedes albopictus. Αυτά τα κουνούπια μπορούν να βρεθούν μόνο σε περιοχές με ορισμένες κλιματικές συνθήκες. Τα κουνούπια δεν είναι σε θέση να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους και έτσι απαιτούν ένα αρκετά ζεστό περιβάλλον για να ευδοκιμήσουν».

Για να συνεχίσει λέγοντας: «Επιπλέον, αναπαράγονται σε στάσιμα νερά και έτσι οι περίοδοι με υψηλότερες βροχοπτώσεις μπορούν να προσφέρουν ένα εξαιρετικό περιβάλλον για τα κουνούπια. Με ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες σε περιοχές όπου η chikungunya είναι ήδη ενδημική (για παράδειγμα, σε μέρη της Αφρικής και της Ασίας), είναι πιθανό να εμφανιστούν επιδημίες, όπως αυτή που βρίσκεται τώρα στην Κίνα.

Ωστόσο, χωρίς κατάλληλες συνθήκες για την αναπαραγωγή των φορέων εκτός αυτών των ενδημικών περιοχών, οι επιδημίες είναι απίθανες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ιική νόσος chikungunya εξαπλώνεται βορειότερα και νότια λόγω της κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, υπήρξε μια αρκετά μεγάλη επιδημία (περίπου 400 κρούσματα) στην περιοχή Λάτσιο της Ιταλίας το 2017. Αυτό πιθανότατα οφειλόταν σε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό καλοκαίρι για το κουνούπι, καθώς οι επιδημίες τόσο βόρεια είναι σπάνιες».

