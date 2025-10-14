Με 205 ευρώ τη βραδιά: Θα έμενες σε 4άστερο ξενοδοχείο που «κατασκευάστηκε» από τους Ναζί;

Το παλιό πολεμικό καταφύγιο του Αμβούργου, το «St. Pauli», μεταμορφώθηκε σε ένα ζωντανό μνημείο με rooftop garden, πράσινη ενέργεια και ένα νέο 4άστερο ξενοδοχείο στην κορυφή του.

Το Αμβούργο είναι μια βιομηχανική πόλη της Γερμανίας, η οποία φέρει πάνω της τα σημάδια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτά δεν είναι λίγα: στις αεροπορικές επιδρομές των Συμμαχικών δυνάμεων του 1943, η πόλη ισοπεδώθηκε και χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ελάχιστα ήταν τα κτίρια που διασώθηκαν και ανάμεσά τους το καταφύγιο «St. Pauli», δικαιώνοντας με τρόπο μακάβριο τον σκοπό για τον οποίο χτίστηκε.

Κατασκευάστηκε το 1942 μέσα σε μόλις 300 ημέρες από αιχμαλώτους πολέμου και προστάτευε τους πολίτες από τις αεροπορικές επιδρομές. Σχεδιάστηκε προκειμένου να φιλοξενεί 18.000 άτομα, ωστόσο έφτασε στο σημείο να στεγάσει περίπου 25.000 ανθρώπους κατά τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς.

Άντεξε στον πόλεμο, τώρα γεμίζει μουσική και... φως!

Μετά τον πόλεμο, υπήρχαν σκέψεις να κατεδαφιστεί, αλλά τελικά παρέμεινε άθικτο, επιτελώντας τον ρόλο του ως ιστορικό μνημείο. Ακόμη και σήμερα, το Αμβούργο διαθέτει περίπου 650 καταφύγια, πολλά από τα οποία είναι υπόγεια ή κρυμμένα πίσω από πολυκατοικίες.

Με τα χρόνια, το καταφύγιο «St. Pauli» φιλοξένησε διάφορες δραστηριότητες: από την πρώτη τηλεοπτική μετάδοση της Γερμανίας το 1950, μέχρι χώρους μουσικής και νυχτερινής ζωής. Το 1946, ως απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα που δημιούργησε ο πόλεμος, τοποθετήθηκαν παράθυρα και κατασκευάστηκαν διαμερίσματα δύο δωματίων, τα οποία κατοικήθηκαν μέχρι τη δεκαετία του 1970. Από το 2019, το καταφύγιο «St. Pauli» ανακατασκευάστηκε σε σύγχρονο πολιτιστικό και ψυχαγωγικό κέντρο. Στην κορυφή του προστέθηκαν πέντε νέοι όροφοι σε ένα πυραμιδοειδές σχήμα, το οποίο διαθέτει rooftop garden με απεριόριστη θέα στην πόλη.

Το ξενοδοχείο που στηρίχτηκε στα... θεμέλια της Ιστορίας

Εν τέλει, από τον Ιούλιο του 2024, στον χώρο αυτό λειτουργεί το τετράστερο ξενοδοχείο «Reverb by Hard Rock», που απευθύνεται σε πελατεία με… τρέλα για τη μουσική, αλλά και την ιστορία. Το έργο στοχεύει στην αναγέννηση του καταφυγίου ως «βιώσιμου, πράσινου μνημείου», ως χώρου μνήμης για τα θύματα του ναζιστικού καθεστώτος και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι παλιοί του τοίχοι και οι λαβυρινθώδεις διάδρομοι θυμίζουν το σκοτεινό παρελθόν, ενώ η νέα του χρήση φέρνει «ζωντάνια και αναγέννηση» σε ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια του Αμβούργου.

Όσο για τις τιμές των δωματίων; Κυμαίνονται από 98 ευρώ για ένα κλασικό δωμάτιο έως 200 ευρώ για σουίτα. Δεν τις λες και απαγορευτικές...

