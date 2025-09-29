Το σύμπαν δεν είναι μόνο του: Σήμα από «άλλη διάσταση» τρομοκρατεί τους επιστήμονες (vid)

Ένα μυστηριώδες βαρυτικό κύμα (GW190521) ίσως προέρχεται από άλλη διάσταση, λένε επιστήμονες. Νέα θεωρία για σκουληκότρυπα και παράλληλο σύμπαν προκαλεί. Tι αποκαλύπτει η μελέτη! (vid)

Ένα μυστηριώδες βαρυτικό κύμα που ανιχνεύθηκε το 2019 ίσως δεν προέρχεται από το δικό μας σύμπαν, αλλά από μια άλλη διάσταση.

Το σήμα, γνωστό ως GW190521, αρχικά θεωρήθηκε αποτέλεσμα σύγκρουσης δύο μαύρων τρυπών. Ωστόσο, νέα μελέτη από την Chinese Academy of Sciences προτείνει μια ανατρεπτική εξήγηση: Το κύμα αυτό ίσως ταξίδεψε μέσα από έναν σκουληκότρυπα, συνδέοντας το σύμπαν μας με ένα παράλληλο.

Τι είναι το GW190521 και γιατί προκαλεί αναστάτωση

Το GW190521 είναι ένα από τα πιο παράξενα σήματα βαρυτικών κυμάτων που έχει καταγράψει ποτέ η συνεργασία LIGO-Virgo. Σε αντίθεση με άλλα παρόμοια σήματα, έλειπε η χαρακτηριστική φάση συγχώνευσης (inspiral phase) που παρατηρείται συνήθως όταν δύο μαύρες τρύπες συγκρούονται.

Η νέα μελέτη, με τίτλο “Is GW190521 a gravitational wave echo of wormhole remnant from another universe?”, προτείνει ότι: «Το GW190521 μπορεί να είναι ένα ηχώ βαρυτικών κυμάτων που προήλθε από μια σκουληκότρυπα, το οποίο ενώνει το δικό μας σύμπαν με κάποιο άλλο.»

Σκουληκότρυπες και παράλληλα σύμπαντα

Οι σκουληκότρυπες (wormholes) είναι θεωρητικά «τούνελ» στον χωροχρόνο που θα μπορούσαν να συνδέουν δύο διαφορετικά σημεία του σύμπαντος – ή ακόμα και δύο εντελώς διαφορετικά σύμπαντα.

Αν το GW190521 όντως προήλθε από άλλη διάσταση, τότε αυτό το φαινόμενο αποτελεί την πρώτη παρατήρηση "σήματος" από πολυσύμπαν μια θεωρία που έως τώρα ανήκε περισσότερο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

Παρόλο που οι ερευνητές παραδέχονται πως η πιο πιθανή εξήγηση παραμένει η συγχώνευση μαύρων τρυπών, τονίζουν πως τα υπάρχοντα δεδομένα δεν είναι αρκετά για να αποκλείσουν την "εναλλακτική διάσταση".

Η έρευνα αυτή δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί, όμως έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για τη φύση του χωροχρόνου και τη δυνατότητα ύπαρξης ενός πολυσύμπαντος.

Ο θεωρητικός φυσικός Alexander Vilenkin έχει υποστηρίξει πως το σύμπαν μας είναι απλά μία "φούσκα" μέσα σε ένα άπειρο πολυσύμπαν. Σύμφωνα με τη θεωρία της αιώνιας διαστολής: "Σε απομακρυσμένα σημεία του χωροχρόνου, σχηματίζονται συνεχώς νέα σύμπαντα, σαν μικροσκοπικές φυσαλίδες. Το δικό μας είναι απλώς μία από αυτές."

Αν το GW190521 είναι πράγματι ένα σήμα από ένα τέτοιο "γειτονικό" σύμπαν, τότε η φυσική, όπως την ξέρουμε, ενδέχεται να αλλάξει για πάντα.

Το GW190521 ίσως είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή σύγκρουση μαύρων τρυπών

Οι επιστήμονες δεν αποκλείουν την πιθανότητα επικοινωνίας με άλλη διάσταση

Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην ιστορία της φυσικής

