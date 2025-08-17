Βίντεο από το διάστημα «τερματίζει» τη θεωρία της επίπεδης Γης: Η απάντηση του Brian Cox

Εντυπωσιακό βίντεο από το διάστημα φαίνεται να βάζει τέλος στη θεωρία της επίπεδης Γης.

Ένα νέο βίντεο που τραβήχτηκε στο διάστημα φαίνεται να βάζει οριστικό τέλος στη θεωρία της επίπεδης Γης. Ο αστροναύτης Ντον Πέτιτ το ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνοντας εντυπωσιακές εικόνες από το διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX καθώς αυτό κινούνταν από την Ευρώπη προς την Ασία.

Όπως φαίνεται, η Γη δεν είναι επίπεδη, αλλά η σφαιρικότητά της αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο βίντεο.

Dragon orbiting across Europe into Asia. pic.twitter.com/Piisa188Pn — Don Pettit (@astro_Pettit) August 16, 2025

Οι αντιδράσεις πολλές και ποικίλες

Παρά τις εικόνες, δεν έλειψαν οι υποστηρικτές της θεωρίας. «Είναι επίπεδη και ακίνητη!», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν την αυθεντικότητα του βίντεο: «Γιατί όλα τα βίντεο από το διάστημα φαίνονται ψεύτικα;», με κάποιον να απαντά: «Γιατί είναι».

Ωστόσο, πολλοί σχολίασαν με ειρωνεία: «Σοβαρά, πώς μπορεί κάποιος να πιστεύει στην επίπεδη Γη;», «τι υπέροχη θέα και φαίνεται καθαρά ότι η Γη είναι στρογγυλή».

Η επιστημονική απάντηση του Μπράιαν Κοξ

Ο διάσημος φυσικός Μπράιαν Κοξ έδωσε την πιο καυστική απάντηση: «Δεν υπάρχει απολύτως καμία βάση για να πιστεύει κάποιος ότι η Γη είναι επίπεδη. Οι Έλληνες μέτρησαν την ακτίνα της Γης. Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν λόγο για τον οποίο κάποιος θα σκεφτόταν κάτι τέτοιο. Το απλό γεγονός ότι έχουμε φωτογραφίες από το διάστημα είναι αρκετό. Ειλικρινά, είναι η πιο παράλογη ιδέα που μπορεί να εκφράσει ένας σκεπτόμενος άνθρωπος. Είναι ανοησία».

Παρά τις επιστημονικές αποδείξεις, τις φωτογραφίες από το διάστημα και τις μαρτυρίες αστροναυτών, η θεωρία της επίπεδης Γης συνεχίζει να έχει υποστηρικτές. Ωστόσο, το νέο βίντεο έρχεται να υπενθυμίσει με τον πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι η επιστήμη μιλάει από μόνη της.

