Πώς πάνε τουαλέτα οι αστροναύτες στο διάστημα; Η απάντηση της NASA (vid)

Πώς πάνε τουαλέτα οι αστροναύτες στο διάστημα; Δες πώς λειτουργεί το σύστημα τουαλέτας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, με ανακύκλωση ούρων και καύση αποβλήτων στην ατμόσφαιρα!

Η πιο συχνή ερώτηση για την καθημερινότητα στο διάστημα δεν είναι για τα άστρα αλλά για το πώς πηγαίνουν στην τουαλέτα οι αστροναύτες.

Μπορεί η αποστολή στο διάστημα να είναι μια από τις κορυφαίες κατακτήσεις της ανθρωπότητας, αλλά αυτό που ρωτούν περισσότερο οι άνθρωποι τους αστροναύτες δεν είναι πώς είναι η θέα της Γης από ψηλά ή πώς νιώθεις εκτός ατμόσφαιρας. Η πιο συχνή ερώτηση είναι: Πώς πάνε τουαλέτα στο διάστημα;

Και μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά η χρήση τουαλέτας σε μηδενική βαρύτητα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για την επιβίωση και την καθημερινότητα στο διάστημα.

Πώς λειτουργεί η τουαλέτα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS)

Η τουαλέτα στο διάστημα δεν έχει καμία σχέση με αυτή στη Γη. Χωρίς τη βοήθεια της βαρύτητας, οι αστροναύτες πρέπει να δένονται στην τουαλέτα ώστε να παραμείνουν σταθεροί, ενώ ένα σύστημα αναρρόφησης αέρα αναλαμβάνει να "τραβήξει" τα υγρά και στερεά απόβλητα μακριά από το σώμα.

🚽 Πώς γίνεται η διαδικασία:

Μόλις ανοίξει το καπάκι της τουαλέτας, ξεκινάει η ροή αέρα που βοηθά στην αναρρόφηση αλλά και στη μείωση των οσμών .

Για την ούρηση , χρησιμοποιείται μια ειδική χοάνη.

Για τα στερεά απόβλητα , οι αστροναύτες χρησιμοποιούν σακούλες μίας χρήσης, τις οποίες τοποθετούν στον κάδο της τουαλέτας.

Μόλις τελειώσουν, σφραγίζουν τη σακούλα και τοποθετούν καινούρια.

Οποιαδήποτε υλικά καθαρισμού (π.χ. χαρτί υγείας, μαντηλάκια) μπαίνουν σε στεγανές σακούλες.

Ανακύκλωση Ούρων & Καύση Αποβλήτων

Τα ούρα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε πόσιμο νερό , μέσω ειδικού φίλτρου.

Τα στερεά απόβλητα αποθηκεύονται σε φορτηγά ανεφοδιασμού και καίγονται κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης, σε ένα θεαματικό αλλά απόλυτα υγειονομικό φινάλε.

Ο αστροναύτης της NASA, Chris Cassidy, έχει δείξει σε βίντεο πώς ακριβώς λειτουργεί η διαστημική τουαλέτα. Το βίντεο έγινε viral και βοήθησε εκατομμύρια ανθρώπους να κατανοήσουν την πραγματικότητα της ζωής χωρίς βαρύτητα.

