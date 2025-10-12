Μακελειό στη Νότια Καρολίνα: Τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μπαρ

Νέα τραγωδία στις ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες σε μαζικούς πυροβολισμούς στη Νότια Καρολίνα. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του αιματηρού περιστατικού στο νησί της Αγίας Ελένης.

Νέο περιστατικό μαζικών πυροβολισμών συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν μετά από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε μπαρ στο νησί της Αγίας Ελένης, στη Νότια Καρολίνα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στο σημείο επικρατούσε πανικός, καθώς δεκάδες πολίτες έτρεχαν να σωθούν. «Πολλοί τραυματίες και αυτόπτες μάρτυρες αναζήτησαν καταφύγιο σε κοντινά καταστήματα και κτίρια για να γλιτώσουν από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μποφόρ.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τους δράστες της επίθεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχει συλληφθείς.

«Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητούμε την υπομονή του κοινού καθώς συνεχίζουμε να ερευνούμε το συμβάν. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τους αγαπημένους τους», τόνισε ο σερίφης σε ανακοίνωσή του.

Η νέα αυτή τραγωδία προστίθεται στη μακρά λίστα των περιστατικών ένοπλης βίας που συγκλονίζουν τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τον έλεγχο της οπλοκατοχής.

