Αίγιο: Νεκρός ο μποξέρ που είχε γρονθοκοπήσει γιατρό στο νοσοκομείο

Τραγική εξέλιξη στο Αίγιο: ο 45χρονος ασθενής που είχε επιτεθεί σε ορθοπαιδικό γιατρό βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Σε εξέλιξη η έρευνα και η ιατροδικαστική εξέταση.

Τραγική τροπή είχε η υπόθεση του σοβαρού επεισοδίου βίας στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου 45χρονος ασθενής, γνωστός για την ενασχόλησή του με την πυγμαχία, είχε γρονθοκοπήσει ορθοπαιδικό γιατρό. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, με τα ακριβή αίτια του θανάτου του να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική ιστοσελίδα pelop.gr, ο 45χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό του.

Το περιστατικό βίας είχε σημειωθεί το πρωί της Παρασκευής, όταν ο ασθενής προσήλθε στο νοσοκομείο για ιατρική εξέταση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, φέρεται να διαφώνησε έντονα με τον ορθοπαιδικό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του. Η λογομαχία κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα ο 45χρονος να επιτεθεί στον γιατρό και να τον χτυπήσει.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ωστόσο, ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες παρέμενε κρυμμένος, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη, ενώ ήταν γνωστός στις αρχές λόγω βαρύ ποινικού παρελθόντος και καταδικαστικών αποφάσεων για υποθέσεις ναρκωτικών.

Το απόγευμα της Κυριακής, ο 45χρονος μεταφέρθηκε νεκρός με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο όπου είχε εκτυλιχθεί το επεισόδιο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση. Τα αποτελέσματά της αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος και να διαπιστωθεί εάν σχετίζεται με το πρόβλημα υγείας για το οποίο είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο λίγες ημέρες νωρίτερα.

