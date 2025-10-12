Τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Nimbus του COVID

Η νέα παραλλαγή του κορονοϊού, Nimbus, προκαλεί αύξηση των κρουσμάτων στην Ευρώπη. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τα «αθώα» συμπτώματα.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III της Ισπανίας, η επίπτωση της νέας παραλλαγής του COVID-19, Nimbus. μέχρι τις 5 Οκτωβρίου ανέρχεται σε 63,8 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους.

Το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο, ο δείκτης είχε φτάσει στο ανώτερο σημείο των 99,3 κρουσμάτων, γεγονός που δείχνει ότι ο ιός παραμένει ενδημικός.

Η παραλλαγή Nimbus και τα νέα συμπτώματα

Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση των περιστατικών στη νέα παραλλαγή Nimbus NB.1.8.1, η οποία παρουσιάζει διαφορετικά και πιο έντονα συμπτώματα.

Μεταξύ αυτών:

Πυρετός

Πονοκέφαλος

Βήχας

Πονόλαιμος και βραχνάδα

Μυϊκοί πόνοι και αρθραλγίες

Αναπνευστικές δυσκολίες

Έντονη κόπωση

Επίμονα ενοχλήματα που διαρκούν περισσότερο από τις προηγούμενες παραλλαγές

Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα, σύμφωνα με τους γιατρούς, είναι ο έντονος πονόλαιμος σε συνδυασμό με εξαντλητική κόπωση που διαρκεί μέρες.

Γιατί αυξάνονται τα κρούσματα;

Ο καθηγητής Ραφαέλ Τολέδο, παρασιτολόγος και ανοσολόγος στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, εξηγεί ότι η ανοσία του πληθυσμού έχει μειωθεί, αφού δεν είχε υπάρξει έντονο κύμα COVID τους προηγούμενους μήνες.

Η επιστροφή στα σχολεία και στους χώρους εργασίας, καθώς και η αυξημένη επαφή σε κλειστούς χώρους, όπως τα ΜΜΜ ή τα γραφεία, δημιούργησαν το «τέλειο περιβάλλον» για τη μετάδοση του ιού.

Η γρίπη ακόμα δεν «έχει μπει στο παιχνίδι»

Παρότι η γρίπη εμφανίζει πολύ χαμηλή δραστηριότητα (20,3 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους), η συνύπαρξη των δύο ιών μέσα στο φθινόπωρο προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς. Οι γιατροί προειδοποιούν ότι η παράλληλη έξαρση γρίπης και COVID μπορεί να πιέσει τα συστήματα υγείας τους επόμενους μήνες.

Παρά την αύξηση των κρουσμάτων, οι νοσηλείες παραμένουν χαμηλές, αφού γίνεται μόλις 1,5 εισαγωγή ανά 100.000 κατοίκους.

Ωστόσο, μεταξύ των νοσηλευόμενων:

Το 29,4% παρουσιάζει πνευμονία

Το 7,7% χρειάζεται εισαγωγή σε ΜΕΘ

Το 9,1% δεν καταφέρνει να επιβιώσει

Αν και τα ποσοστά δεν έχουν ξεφύγει, οι ειδικοί ζητούν προσοχή και εμβολιασμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου ενόψει του χειμώνα.

Η νέα πραγματικότητα: Ο COVID-19 ως εποχική νόσος

Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας χαρακτηρίζει πλέον την COVID «σχεδόν ενδημική» ασθένεια, η οποία θα εμφανίζεται κάθε φθινόπωρο όπως και η γρίπη.

Η σύσταση των ειδικών: μάσκα σε κλειστούς χώρους, προσοχή στα πρώτα συμπτώματα και αποφυγή επαφής με ευπαθείς ομάδες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ