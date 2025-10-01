Η νέα παραλλαγή του Covid-19, «Stratus»: Τα συμπτώματα, η μεταδοτικότητα και το νέο εμβόλιο (vid)

Η νέα παραλλαγή του κορονοϊού, γνωστή ως «Stratus», εξαπλώνεται ήδη στη Βρετανία και σε άλλες χώρες. Γιατρός εξηγεί ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα, πόσο μεταδοτική είναι και τι ισχύει με το νέο εμβόλιο.

Καθώς μπαίνουμε στην εποχή που τα κρυολογήματα και οι ιώσεις «θερίζουν», μια νέα παραλλαγή του κορονοϊού κάνει την εμφάνισή της. Το στέλεχος «Stratus» καταγράφει ήδη σημαντικό ποσοστό κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η Stratus έχει δύο παραλλαγές, τις XFG και XFG.3, με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) να αναφέρει ότι πρόκειται για από τις πιο συχνές μαζί με το στέλεχος Nimbus (NB.1.8.1).

Ποια είναι τα συμπτώματα της Stratus;

Ο γιατρός Sami, γνωστός στο TikTok για τα βίντεο με συμβουλές υγείας, εξηγεί ότι η Stratus παρουσιάζει συμπτώματα διαφορετικά από προηγούμενες παραλλαγές.

Τα πρώτα που εμφανίζονται σχετίζονται με αυτιά, μύτη και λαιμό, όπως η βραχνάδα στη φωνή που συνδυάζεται με έντονο πονόλαιμο. Παράλληλα, εμφανίζονται και γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως ναυτία, εμετός, φούσκωμα και παλινδρόμηση οξέος.

Πόσο μεταδοτική είναι η Stratus;

Η νέα παραλλαγή θεωρείται πιο μεταδοτική, ειδικά με τον καιρό να κρυώνει και τους ανθρώπους να περνούν περισσότερο χρόνο σε κλειστούς χώρους.

Οι συστάσεις των ειδικών είναι οι συνηθισμένες. Συχνό πλύσιμο χεριών που συνεπάγεται με καθαριότητα και καλό αερισμό στο σπίτι. Χρήση μάσκας σε πολυσύχναστους χώρους και παραμονή στο σπίτι αν εμφανιστούν συμπτώματα.

Ωστόσο, υπάρχει μια «ασημένια γραμμή» που δείχνει πως μέχρι στιγμής η Stratus φαίνεται να προκαλεί ηπιότερες λοιμώξεις και λιγότερες νοσηλείες σε σχέση με προηγούμενες παραλλαγές.

Υπάρχει εμβόλιο για τη Stratus;

Σύμφωνα με τον Dr. Sami, από την 1η Οκτωβρίου ξεκινά στο Ηνωμένο Βασίλειο η χορήγηση ενός νέου «χειμερινού εμβολίου Covid».

Το εμβόλιο διατίθεται μόνο για άτομα άνω των 75 ετών, ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και κατοίκους γηροκομείων.

Παράλληλα, η UKHSA καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν όχι μόνο κατά της Covid, αλλά και κατά της γρίπης και του RSV, ενός συχνού χειμερινού ιού του αναπνευστικού.

