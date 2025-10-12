Χιλιάδες άγνωστοι βλέπουν το ίδιο όνειρο: Τι συμβαίνει στον ύπνο μας; (vid)

Χιλιάδες άνθρωποι παγκοσμίως βλέπουν το ίδιο όνειρο με εμπορικά κέντρα και λαβυρίνθους. Tι κρύβεται πίσω από το φαινόμενο “Mall World”.

Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μοιράζονται ένα τρομακτικά κοινό όνειρο: έναν αχανή, σουρεαλιστικό κόσμο που θυμίζει εμπορικό κέντρο – το αποκαλούν "Mall World". Το πιο παράξενο; Οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους.

Από το TikTok μέχρι το Reddit και ειδικά στο viral subreddit η συζήτηση φουντώνει γύρω από αυτή τη μυστηριώδη συλλογική εμπειρία. Άνθρωποι από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες αναφέρουν παρόμοια μοτίβα: λαβυρινθώδεις σκάλες, σκοτεινοί διάδρομοι, άδειοι διάδρομοι εμπορικών κέντρων, και το αίσθημα ότι κάτι "δεν πάει καλά".

Τι είδους είναι αυτά τα όνειρα;

Ορισμένοι χρήστες περιγράφουν το Mall World ως ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο γεμάτο εστιατόρια, παλιές βιτρίνες και σκάλες χωρίς τέλος. Άλλοι βλέπουν ολόκληρες πολιτείες μέσα σε αυτό, με πολυκατοικίες, θεματικά πάρκα, ή ακόμη και κρουαζιερόπλοια.

Για την TikTok χρήστη @tayelain, το όνειρο ξεκινά πάντα από τον δεύτερο όροφο με μια σκάλα που φαίνεται ατελείωτη. Σκέφτεται πώς θα κουβαλήσει τα ρούχα της στον πάνω όροφο μια λεπτομέρεια που φαίνεται τετριμμένη, αλλά επαναλαμβάνεται σε δεκάδες μαρτυρίες.

Μήπως τα όνειρα μας συνδέουν;

Η ειδικός στα όνειρα Layne Dalfen αναφέρει πως αυτά τα μοτίβα δεν είναι τυχαία: “Όλα τα όνειρα είναι εσωτερικές συζητήσεις για κάτι που σε απασχολεί την ίδια εβδομάδα.”

Κάθε όνειρο είναι, σύμφωνα με την ίδια, ένας τρόπος να λύσουμε εσωτερικές συγκρούσεις. Όμως, όταν χιλιάδες άτομα περιγράφουν σχεδόν τα ίδια όνειρα, γεννιούνται ερωτήματα:

Υπάρχει ένας κοινός "χώρος ύπνου";

Μήπως το ασυνείδητο είναι πιο συλλογικό απ’ όσο νομίζουμε;

Είναι το Mall World μια σύγχρονη μορφή ονειρικού μετα-χώρου;

Από τη μοναξιά στην κοινότητα

Όσοι βρήκαν το subreddit r/TheMallWorld ή το σχετικό Discord, περιγράφουν ένα βαθύ αίσθημα ανακούφισης και σύνδεσης. Όπως λέει η TikToker @phaley247: “Βρήκα επιτέλους άλλους 20.000 ανθρώπους που βλέπουν το ίδιο όνειρο με μένα. Δεν είμαι μόνη.”

Τι υποθέτουν οι επιστήμονες;

Αν και ακόμη δεν υπάρχει επιστημονική εξήγηση, οι ειδικοί του ύπνου θεωρούν πως μπορεί να παίζει ρόλο η συλλογική μνήμη, η κουλτούρα της κατανάλωσης, ή ακόμη και η παιδική μας ηλικία ειδικά για όσους μεγάλωσαν τη δεκαετία του ’90 με τα malls ως επίκεντρο της κοινωνικής ζωής.

Η Dalfen υπενθυμίζει: “Ο εγκέφαλός μας χρησιμοποιεί το όνειρο για να λύσει προβλήματα. Ίσως, απλά, όλοι παλεύουμε με τις ίδιες αγωνίες."

