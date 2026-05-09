Η Φαίη Σκορδά πήγε τελικά στους Metallica: Από το «χαρίζω εισιτήρια»... στο ΟΑΚΑ (vid)

Η Φαίη Σκορδά, παρά τις αρχικές της αντιδράσεις μόλις άκουσε τραγούδι των Metallica, αποφάσισε να πάει εν τέλει στην πολυαναμενόμενη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Αν και αρχικά είχε απορήσει ακούγοντας το «Master of Puppets» και αστειεύτηκε πως θα χαρίσει τα εισιτήριά της, η Φαίη Σκορδά βρέθηκε τελικά στη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, ανεβάζοντας μάλιστα σχετικό story από το στάδιο.

«Αυτά θα ακούμε το Σάββατο;»: Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά σε τραγούδι των Metallica

Η παρουσιάστρια είχε γίνει viral λίγες ημέρες πριν τη συναυλία, όταν στην εκπομπή «Buongiorno» άκουσε για πρώτη φορά το «Master of Puppets» των Metallica και αντέδρασε με έκπληξη.

«Αυτά θα ακούμε το Σάββατο; Έχω δύο εισιτήρια. Τα χαρίζω μάλλον», είχε πει χαρακτηριστικά, προκαλώντας κύμα σχολίων και χιουμοριστικών αντιδράσεων στα social media.

Στη συνέχεια της συζήτησης, η Φαίη Σκορδά ρώτησε ακόμη και τι θα πρέπει να φορέσει στη συναυλία, με τους συνεργάτες της, Κατερίνα Ζαρίφη και Δημήτρη Ουγγαρέζο, να της προτείνουν «κολλητά μαύρα» για να μπει στο κλίμα της heavy metal βραδιάς.

Τελικά... πήγε στη συναυλία

Παρά τις αρχικές της αντιδράσεις, η παρουσιάστρια βρέθηκε τελικά στο κατάμεστο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία των Metallica, ανεβάζοντας story από το στάδιο και δείχνοντας πως αποφάσισε να ζήσει από κοντά την εμπειρία της ιστορικής βραδιάς.

