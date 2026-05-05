Light: Φήμες ότι μπαίνει στο ποδόσφαιρο - Ποια ομάδα θέλει να αποκτήσει

Φουντώνουν οι φήμες για επένδυση του Light στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με στόχο την εξαγορά ομάδας και δημιουργία νέου project.

Έντονη... κινητικότητα υπάρχει γύρω από το όνομα του Light, καθώς τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν τα σενάρια που τον θέλουν να κάνει το επόμενο επιχειρηματικό του βήμα στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο γνωστός καλλιτέχνης της τραπ σκηνής, που έχει ήδη ισχυρή παρουσία και στη μουσική βιομηχανία ως συνιδιοκτήτης της Capital Music, φέρεται να εξετάζει σοβαρά την εξαγορά ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Στο προσκήνιο ο Καμπανιακός

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν και επικαλείται το Metrosport, στο επίκεντρο βρίσκεται ο Καμπανιακός, ομάδα με έδρα τη Χαλάστρα, η οποία τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στη Super League 2, αλλά υποβιβάστηκε στη Γ’ Εθνική.

Τα σενάρια δεν κάνουν λόγο για μια απλή χορηγική συνεργασία, αλλά για μια πιο «βαθιά» επένδυση, με στόχο την πλήρη αναδιοργάνωση του συλλόγου.

Το πλάνο της επένδυσης

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το project που εξετάζεται περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε υποδομές, δημιουργία σύγχρονων ακαδημιών και ενίσχυση του ρόστερ, με βασικό στόχο την ταχεία επιστροφή της ομάδας στις επαγγελματικές κατηγορίες και τη μακροχρόνια καθιέρωσή της.

Η προσέγγιση αυτή παραπέμπει σε μοντέλα επενδύσεων που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με έμφαση στην ανάπτυξη από τη βάση.

Καμία επίσημη επιβεβαίωση, αλλά...

Μέχρι στιγμής, καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τα σενάρια. Ωστόσο, αναρτήσεις του καλλιτέχνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη σχετική φημολογία.

Ο Light ή κατά κόσμον Χρήστος Ιωαννίδης, γεννημένος το 1995 στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τραπ σκηνής, με πολυετή πορεία και τέσσερις δισκογραφικές δουλειές.

Το αν τα σενάρια θα μετατραπούν σε μια ακόμη επιχειρηματική κίνηση μένει να φανεί, ωστόσο η πιθανή είσοδος του Light στο ποδόσφαιρο ήδη προκαλεί συζητήσεις τόσο στον καλλιτεχνικό όσο και στον αθλητικό χώρο.

