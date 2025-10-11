Δεν έχεις σπάσει ποτέ κόκαλο; Οι επιστήμονες εξηγούν γιατί και δεν είναι τύχη

Δεν έχεις σπάσει ποτέ κόκαλο; Δεν είναι απλώς τύχη. Δες τι λένε γιατροί και επιστήμονες για τα μυστικά πίσω από γερά οστά και ποιος κινδυνεύει περισσότερο.

Αν είσαι από τους «τυχερούς» που δεν έχουν σπάσει ποτέ κόκαλο, ίσως νομίζεις ότι απλώς ήσουν προσεκτικός ή απέφυγες τα μεγάλα ατυχήματα. Όμως, η αλήθεια πίσω από τα γερά σου κόκαλα ίσως είναι πολύ πιο περίπλοκη και σχετίζεται με τη γενετική σου, τη διατροφή και τον τρόπο ζωής σου.

Μάλιστα, υπάρχει και μια… πιο «εναλλακτική» θεωρία που κάνει τον γύρο του TikTok, η οποία λέει ότι όσοι δεν έχουν σπάσει ποτέ κόκαλο είναι προστατευμένοι από κάποια ανώτερη δύναμη ή έχουν «καλό κάρμα».

Τι λέει ο ειδικός γιατρός για τα "άθραυστα" άτομα;

Ο Dr Suhail Hussain, μιλώντας στο LADbible, εξήγησε ότι η πραγματική αιτία πίσω από το αν σπάει κάποιος εύκολα κόκαλα ή όχι, δεν έχει να κάνει με τύχη ή μεταφυσική προστασία, αλλά με πιο απλά πράγματα: «Είναι ένας συνδυασμός γενετικής, τρόπου ζωής και διατροφής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα βασικά στοιχεία που επηρεάζουν την υγεία των οστών:

Γονίδια : Κληρονομούμε από τους γονείς μας την πυκνότητα των οστών και την ικανότητα του σώματός μας να απορροφά ασβέστιο.

Διατροφή : Η πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D παίζει καθοριστικό ρόλο.

Τρόπος ζωής : Άσκηση με βάρη και αποφυγή καθιστικής ζωής ενισχύουν τα οστά.

Οικογενειακό ιστορικό: Αν ένας από τους γονείς είχε σπάσει ισχίο, οι πιθανότητες να σπάσεις κι εσύ κάποιο κόκαλο είναι αυξημένες.

Μήπως είσαι από τη φύση σου πιο... εύθραυστος;

Ο Dr Hussain επεσήμανε ότι κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με πιο λεπτά ή εύθραυστα οστά, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο για κατάγματα ακόμα και με μικρές πτώσεις ή χτυπήματα. «Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πέσουν και να γελάσουν, ενώ άλλοι να καταλήξουν με το πόδι στον γύψο από απλό παραπάτημα στο πεζοδρόμιο.»

Τι λέει η Royal Osteoporosis Society (ROS)

Η Βασιλική Εταιρεία Οστεοπόρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του γιατρού, αναφέροντας πως: «Η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των οστών. Αν κάποιος γονιός έχει υποστεί κάταγμα ισχίου, αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος και για τα παιδιά του.»

Επιπλέον, τα κατάγματα ισχίου είναι από τα πιο επικίνδυνα, με υψηλό ποσοστό επιπλοκών και ακόμα και θνησιμότητας σε ηλικιωμένους.

Πώς να κρατήσεις τα κόκαλά σου δυνατά:

Τροφές με ασβέστιο: Γάλα, γιαούρτι, τυρί, πράσινα λαχανικά Λίγος ήλιος καθημερινά: 10-15 λεπτά για βιταμίνη D Άσκηση με βάρη ή περπάτημα: Ενισχύει την οστική πυκνότητα Μακριά από κάπνισμα & υπερβολικό αλκοόλ: Βλάπτουν τα οστά

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ