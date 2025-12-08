Πώς να μειώσεις το αλάτι χωρίς να θυσιάσεις τη γεύση

Μάθετε πώς να μειώσετε το αλάτι στη διατροφή σας χωρίς να χάσετε τη γεύση, διατηρώντας τα πιάτα νόστιμα και θρεπτικά.

Οι περισσότεροι άνθρωποι καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα νατρίου, γνωστού και ως αλάτι. Όμως η γενική σύσταση για την πρόσληψη νατρίου είναι λιγότερο από 2.300 χιλιοστόγραμμα την ημέρα, παρόλα αυτά οι πιο πολλοί, κατά μέσο όρο, καταναλώνουν περισσότερα από 3.300 χιλιοστόγραμμα την ημέρα.

Και η υπερβολική κατανάλωση αλατιού αυξάνει τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης, η οποία, με τη σειρά της, μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ας δούμε λοιπόν παρακάτω πώς θα μειώσετε το αλάτι, εφόσον είναι ανάγκη, χωρίς να χρειαστεί να θυσιάσετε τη γεύση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr