Φάνης Μπολέτσης και Στέλλα Ανδρεάδου οι μεγάλοι νικητές του Exathlon: Τα χρήματα που κέρδισαν (vid)

Έπεσε η αυλαία του Exathlon το βράδυ της Παρασκευής (10/10) με τους Φάνη Μπολέτση και την Στέλλα Ανδρεάδου να αναδεικνύονται σε μεγάλοι νικητές των αδρών και των γυναικών αντίστοιχα.

Ο Γιώργος Καράβας υποδέχθηκε στον μεγάλο τελικό του αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΪ, τους Φάνη Μπολέτση, Γιώργο Γκιουλέκα, Δώρα Νικολή και Στέλλα Ανδρεάδου για τελευταία φορά στον στίβο μάχης. Χωρισμένοι σε ζευγάρια ανά φύλο, λοιπόν, οι τέσσερις φιναλίστ αναμετρήθηκαν για το μεγάλο έπαθλο του Exathlon.

Αναμετρήσεις δίχως αύριο

Ένας εκ των ανδρών και μια εκ των γυναικών θα έπρεπε να κερδίσει τρεις φορές τον αντίπαλο προκειμένου να πάρει τη μεγάλη νίκη. Οι αναμετρήσεις τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών φάνηκαν ότι θα είναι αμφίρροπες με τον πίνακα του σκορ να δείχνει κάποια στιγμή 1-1 στην μονομαχία ανάμεσα στον Φάνη Μπολέτση και τον Γιώργο Γκιουλέκα ενώ το ίδιο σκορ έδειξε και ο πίνακας της μονομαχίας μεταξύ Δώρας Νικολή και Στέλλας Ανδρεάδου.

Οι δυο παίκτες, όμως, που κατάφεραν να ξεπεράσουν τους αντιπάλους τους και να φτάσουν πρώτοι στις τρεις νίκες στο τέλος του επεισοδίου ήταν ο Φάνης Μπολέτσης και η Στέλλα Ανδρεάδου. Το σκορ, δε, έμελλε να είναι ίδιο και για τα δυο φύλα… 3-1.

Η κούπα και το χρηματικό ποσό

«Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό που συμβαίνει! Δεν μπορώ, λέω στα παιδιά να με τσιμπήσουν για να δω αν είναι όνειρο ή αν είναι αλήθεια αυτό που ζω. Πραγματικά, είμαι πανευτυχής. Δεν έχω λόγια, είμαι σε κατάσταση σοκ αυτή τη στιγμή» εκμυστηρεύτηκε αρχικά, με ενθουσιασμό, η μεγάλη νικήτρια του Exathlon, Στέλλα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών της.

O μεγάλος πρωταθλητής των ανδρών και η μεγάλη πρωταθλήτρια των γυναικών εκτός από την κούπα, αποχώρησαν από τον Άγιο Δομίνικο με 50.000 ευρώ στους λογαριασμούς τους.

