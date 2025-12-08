Έφαγες πολλή ζάχαρη το βράδυ; Να πώς θα διαχειριστείς το σάκχαρό σου την επόμενη ημέρα

Δεν χρειάζεται να κάνετε υπερβολές για μια βραδιά με γλυκά. Αντ' αυτού, ξεκινήστε τη μέρα σας με αυτή την υγιεινή συνήθεια.

Μετά από μια νύχτα που καταναλώσατε περισσότερη ζάχαρη από όση θα θέλατε, μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να προσπαθήσετε να λάβετε δραστικά μέτρα την επόμενη ημέρα, όπως η παράλειψη γευμάτων.

Ωστόσο, αυτό το σχέδιο μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ, οδηγώντας σε χαοτικά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, για να μην αναφέρω και την περισσότερη πείνα. Μετά από μια νύχτα με υπερβολική ζάχαρη, ο στόχος δεν είναι να «αναιρέσετε» αυτό που φάγατε, αλλά να βοηθήσετε το σώμα σας να ανακτήσει την ισορροπία του και να σταθεροποιήσει την ενέργειά του για την επόμενη ημέρα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr