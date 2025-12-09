Πρωτοποριακή νέα θεραπεία αντιστρέφει τον ανίατο καρκίνο του αίματος

Επιμέλεια: Newsroom
Μία πρωτοποριακή νέα θεραπεία αντιστρέφει τον ανίατο καρκίνο του αίματος σε ορισμένους ασθενείς

Μια θεραπεία που κάποτε θα θεωρούνταν επίτευγμα επιστημονικής φαντασίας έχει καταφέρει να αντιστρέψει επιθετικούς και ανίατους καρκίνους του αίματος σε ορισμένους ασθενείς, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ουσιαστικά περιλαμβάνει την ακριβή επεξεργασία του DNA στα λευκά αιμοσφαίρια για να τα μετατρέψει σε ένα «ζωντανό φάρμακο» που καταπολεμά τον καρκίνο.

Το πρώτο κορίτσι που έλαβε την εν λόγω θεραπεία το 2022, παραμένει απαλλαγμένο από την ασθένεια και πλέον σχεδιάζει να γίνει επιστήμονας για τον καρκίνο. Τώρα, οκτώ ακόμη παιδιά και δύο ενήλικες με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Τ-κυττάρων έχουν λάβει θεραπεία, με σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) των ασθενών να βρίσκονται σε ύφεση.

