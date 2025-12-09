Μία πρωτοποριακή νέα θεραπεία αντιστρέφει τον ανίατο καρκίνο του αίματος σε ορισμένους ασθενείς

Μια θεραπεία που κάποτε θα θεωρούνταν επίτευγμα επιστημονικής φαντασίας έχει καταφέρει να αντιστρέψει επιθετικούς και ανίατους καρκίνους του αίματος σε ορισμένους ασθενείς, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ουσιαστικά περιλαμβάνει την ακριβή επεξεργασία του DNA στα λευκά αιμοσφαίρια για να τα μετατρέψει σε ένα «ζωντανό φάρμακο» που καταπολεμά τον καρκίνο.

Το πρώτο κορίτσι που έλαβε την εν λόγω θεραπεία το 2022, παραμένει απαλλαγμένο από την ασθένεια και πλέον σχεδιάζει να γίνει επιστήμονας για τον καρκίνο. Τώρα, οκτώ ακόμη παιδιά και δύο ενήλικες με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Τ-κυττάρων έχουν λάβει θεραπεία, με σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) των ασθενών να βρίσκονται σε ύφεση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr