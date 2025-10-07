Αυτά είναι τα 44 επαγγέλματα που απειλούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι δημιουργοί του ChatGPT αποκάλυψαν τις 44 θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν περισσότερο να αντικατασταθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και όχι άδικα. Αν και πολλοί βασίζονται σε chatbots όπως το ChatGPT της OpenAI για να τους βοηθούν σε καθημερινές εργασίες, το σύστημα έχει δώσει κατά καιρούς συμβουλές σε θέματα που θα έπρεπε να αποφεύγει, υπό ορισμένες προτροπές.

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια πόσο θα εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια, αλλά το γεγονός είναι πως ήδη αλλάζει τον κόσμο που ζούμε σήμερα και έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας.

Η μελέτη της OpenAI

Η OpenAI δημοσίευσε μια μελέτη με τίτλο «Measuring the performance of our models on real-world tasks» («Μετρώντας την απόδοση των μοντέλων μας σε πραγματικές εργασίες»), η οποία αξιολογεί τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη στο άμεσο μέλλον.

Η μελέτη χρησιμοποίησε μια αξιολόγηση που ονομάζεται GDPval, ώστε να συγκριθούν οι πιο προηγμένες τεχνολογίες AI με ανθρώπινους εργαζόμενους στους εννέα πιο κερδοφόρους τομείς των Ηνωμένων Πολιτειών.

 

Ένας συγκεκριμένος τομέας φαίνεται πως θα δεχθεί το πιο σφοδρό πλήγμα από την εισαγωγή της AI, καθώς το σύστημα Claude Opus 4.1 της Anthropic ξεπέρασε τις ανθρώπινες επιδόσεις σε αρκετές εργασιακές δραστηριότητες.

Το λιανεμπόριο κινδυνεύει περισσότερο

Όσοι εργάζονται στο λιανεμπόριο ίσως βρεθούν σε δύσκολη θέση, αφού το Claude Opus ξεπέρασε τους υπαλλήλους μετρητών και ενοικιάσεων στο 81% των δοκιμών, τους διευθυντές πωλήσεων στο 79%, και τους υπεύθυνους αποστολών, παραλαβών και απογραφής στο 76%.

Οι νοσηλευτές αντιστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό, καθώς η AI υπερίσχυσε μόνο στο 37% των εργασιών, με την OpenAI να δηλώνει: «Διαπιστώσαμε ότι τα καλύτερα μοντέλα αιχμής πλησιάζουν ήδη την ποιότητα της εργασίας που παράγεται από επαγγελματίες του κλάδου».

Θέσεις στο δημόσιο τομέα, όπως ελεγκτές συμμόρφωσης και κοινωνικοί λειτουργοί, ξεπεράστηκαν από την AI στο 52% των εργασιών. Αντιθέτως, σκηνοθέτες και δημοσιογράφοι φαίνεται να τη γλίτωσαν, καθώς η AI υπερίσχυσε μόνο στο 39% των περιπτώσεων στον τομέα της πληροφόρησης (που περιλαμβάνει σκηνοθέτες, παραγωγούς και δημοσιογράφους).

Τα 44 επαγγέλματα που βρίσκονται σε κρίση λόγω AI

Η έκθεση σημειώνει ότι τα αποτελέσματα εξαρτώνται τελικά από το ποιο μοντέλο chatbot χρησιμοποιείται, καθώς ορισμένα τα πήγαν καλύτερα σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, δήλωσε ότι το ζήτημα της απώλειας θέσεων εργασίας τον «στοιχειώνει», λέγοντας στην εκπομπή The Tucker Carlson Show: «Είμαι βέβαιος ότι πολλές σημερινές υπηρεσίες υποστήριξης πελατών που γίνονται μέσω τηλεφώνου ή υπολογιστή θα αντικατασταθούν και η δουλειά αυτή θα γίνεται καλύτερα από την AI».

Παρά ταύτα, η εταιρεία υποστήριξε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πως η τεχνητή νοημοσύνη θα συμπληρώνει την ανθρώπινη εργασία και όχι θα την αντικαθιστά αν και αυτό μένει να αποδειχθεί...

Ποσοστό νικών της AI έναντι ανθρώπων ανά επάγγελμα:

ΕπάγγελμαΠοσοστό επιτυχίας AI
Υπάλληλοι μετρητών και ενοικιάσεων81%
Διευθυντές πωλήσεων79%
Υπάλληλοι αποστολών, παραλαβών και απογραφής76%
Επιμελητές κειμένων75%
Προγραμματιστές λογισμικού70%
Ιδιωτικοί ντετέκτιβ και ερευνητές70%
Ελεγκτές συμμόρφωσης69%
Επόπτες πωλήσεων (εκτός λιανεμπορίου)69%
Αντιπρόσωποι χονδρικού & βιομηχανικού εμπορίου (εκτός τεχνικών προϊόντων)68%
Γενικοί διευθυντές επιχειρήσεων67%
Διευθυντές ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών65%
Υπεύθυνοι αγορών & προμηθειών64%
Οικονομικοί σύμβουλοι64%
Διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών62%
Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών59%
Επόπτες λιανικών πωλήσεων59%
Επόπτες παραγωγής και λειτουργιών58%
Νοσηλευτές ειδικευμένοι56%
Μεσίτες ακινήτων54%
Δημοσιογράφοι και αναλυτές ειδήσεων53%
Διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων52%
Επόπτες αστυνομικών και ντετέκτιβ49%
Αντιπρόσωποι τεχνικών & επιστημονικών προϊόντων47%
Δικηγόροι46%
Ειδικοί διαχείρισης έργων42%
Κοινωνικοί λειτουργοί42%
Ιατρικοί γραμματείς και βοηθοί42%
Αντιπρόσωποι χρηματοπιστωτικών προϊόντων42%
Επόπτες γραφειακής υποστήριξης41%
Αναλυτές επενδύσεων41%
Εργαζόμενοι αναψυχής37%
Νοσηλευτές37%
Διαχειριστές ακινήτων34%
Οικονομικοί διευθυντές32%
Παραγωγοί και σκηνοθέτες31%
Τεχνικοί ήχου και βίντεο30%
Θυρωροί / Concierges29%
Υπάλληλοι παραγγελιών28%
Πράκτορες πωλήσεων ακινήτων27%
Φαρμακοποιοί26%
Λογιστές και ελεγκτές24%
Μηχανολόγοι μηχανικοί23%
Βιομηχανικοί μηχανικοί17%
Μοντέρ ταινιών και βίντεο17%

