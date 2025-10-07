Αυτά είναι τα 44 επαγγέλματα που απειλούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι δημιουργοί του ChatGPT αποκάλυψαν τις 44 θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν περισσότερο να αντικατασταθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και όχι άδικα. Αν και πολλοί βασίζονται σε chatbots όπως το ChatGPT της OpenAI για να τους βοηθούν σε καθημερινές εργασίες, το σύστημα έχει δώσει κατά καιρούς συμβουλές σε θέματα που θα έπρεπε να αποφεύγει, υπό ορισμένες προτροπές.

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια πόσο θα εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια, αλλά το γεγονός είναι πως ήδη αλλάζει τον κόσμο που ζούμε σήμερα και έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας.

Η μελέτη της OpenAI

Η OpenAI δημοσίευσε μια μελέτη με τίτλο «Measuring the performance of our models on real-world tasks» («Μετρώντας την απόδοση των μοντέλων μας σε πραγματικές εργασίες»), η οποία αξιολογεί τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη στο άμεσο μέλλον.

Η μελέτη χρησιμοποίησε μια αξιολόγηση που ονομάζεται GDPval, ώστε να συγκριθούν οι πιο προηγμένες τεχνολογίες AI με ανθρώπινους εργαζόμενους στους εννέα πιο κερδοφόρους τομείς των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ένας συγκεκριμένος τομέας φαίνεται πως θα δεχθεί το πιο σφοδρό πλήγμα από την εισαγωγή της AI, καθώς το σύστημα Claude Opus 4.1 της Anthropic ξεπέρασε τις ανθρώπινες επιδόσεις σε αρκετές εργασιακές δραστηριότητες.

Το λιανεμπόριο κινδυνεύει περισσότερο

Όσοι εργάζονται στο λιανεμπόριο ίσως βρεθούν σε δύσκολη θέση, αφού το Claude Opus ξεπέρασε τους υπαλλήλους μετρητών και ενοικιάσεων στο 81% των δοκιμών, τους διευθυντές πωλήσεων στο 79%, και τους υπεύθυνους αποστολών, παραλαβών και απογραφής στο 76%.

Οι νοσηλευτές αντιστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό, καθώς η AI υπερίσχυσε μόνο στο 37% των εργασιών, με την OpenAI να δηλώνει: «Διαπιστώσαμε ότι τα καλύτερα μοντέλα αιχμής πλησιάζουν ήδη την ποιότητα της εργασίας που παράγεται από επαγγελματίες του κλάδου».

Θέσεις στο δημόσιο τομέα, όπως ελεγκτές συμμόρφωσης και κοινωνικοί λειτουργοί, ξεπεράστηκαν από την AI στο 52% των εργασιών. Αντιθέτως, σκηνοθέτες και δημοσιογράφοι φαίνεται να τη γλίτωσαν, καθώς η AI υπερίσχυσε μόνο στο 39% των περιπτώσεων στον τομέα της πληροφόρησης (που περιλαμβάνει σκηνοθέτες, παραγωγούς και δημοσιογράφους).

Τα 44 επαγγέλματα που βρίσκονται σε κρίση λόγω AI

Η έκθεση σημειώνει ότι τα αποτελέσματα εξαρτώνται τελικά από το ποιο μοντέλο chatbot χρησιμοποιείται, καθώς ορισμένα τα πήγαν καλύτερα σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, δήλωσε ότι το ζήτημα της απώλειας θέσεων εργασίας τον «στοιχειώνει», λέγοντας στην εκπομπή The Tucker Carlson Show: «Είμαι βέβαιος ότι πολλές σημερινές υπηρεσίες υποστήριξης πελατών που γίνονται μέσω τηλεφώνου ή υπολογιστή θα αντικατασταθούν και η δουλειά αυτή θα γίνεται καλύτερα από την AI».

Παρά ταύτα, η εταιρεία υποστήριξε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πως η τεχνητή νοημοσύνη θα συμπληρώνει την ανθρώπινη εργασία και όχι θα την αντικαθιστά αν και αυτό μένει να αποδειχθεί...

Ποσοστό νικών της AI έναντι ανθρώπων ανά επάγγελμα:

Επάγγελμα Ποσοστό επιτυχίας AI Υπάλληλοι μετρητών και ενοικιάσεων 81% Διευθυντές πωλήσεων 79% Υπάλληλοι αποστολών, παραλαβών και απογραφής 76% Επιμελητές κειμένων 75% Προγραμματιστές λογισμικού 70% Ιδιωτικοί ντετέκτιβ και ερευνητές 70% Ελεγκτές συμμόρφωσης 69% Επόπτες πωλήσεων (εκτός λιανεμπορίου) 69% Αντιπρόσωποι χονδρικού & βιομηχανικού εμπορίου (εκτός τεχνικών προϊόντων) 68% Γενικοί διευθυντές επιχειρήσεων 67% Διευθυντές ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών 65% Υπεύθυνοι αγορών & προμηθειών 64% Οικονομικοί σύμβουλοι 64% Διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών 62% Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών 59% Επόπτες λιανικών πωλήσεων 59% Επόπτες παραγωγής και λειτουργιών 58% Νοσηλευτές ειδικευμένοι 56% Μεσίτες ακινήτων 54% Δημοσιογράφοι και αναλυτές ειδήσεων 53% Διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων 52% Επόπτες αστυνομικών και ντετέκτιβ 49% Αντιπρόσωποι τεχνικών & επιστημονικών προϊόντων 47% Δικηγόροι 46% Ειδικοί διαχείρισης έργων 42% Κοινωνικοί λειτουργοί 42% Ιατρικοί γραμματείς και βοηθοί 42% Αντιπρόσωποι χρηματοπιστωτικών προϊόντων 42% Επόπτες γραφειακής υποστήριξης 41% Αναλυτές επενδύσεων 41% Εργαζόμενοι αναψυχής 37% Νοσηλευτές 37% Διαχειριστές ακινήτων 34% Οικονομικοί διευθυντές 32% Παραγωγοί και σκηνοθέτες 31% Τεχνικοί ήχου και βίντεο 30% Θυρωροί / Concierges 29% Υπάλληλοι παραγγελιών 28% Πράκτορες πωλήσεων ακινήτων 27% Φαρμακοποιοί 26% Λογιστές και ελεγκτές 24% Μηχανολόγοι μηχανικοί 23% Βιομηχανικοί μηχανικοί 17% Μοντέρ ταινιών και βίντεο 17%

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ