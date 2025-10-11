Ερευνητής χρησιμοποιεί κρυμμένα στοιχεία της Βίβλου για να αποκαλύψει την ακριβή ώρα που πέθανε ο Χριστός

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα του θανάτου του Ιησού αποτελεί εδώ και αιώνες σημείο διαφωνίας και ενδιαφέροντος.

Ένα νέο βιβλίο που το έγραψε θρησκευτικός ερευνητής, ισχυρίζεται ότι κατάφερε να προσδιορίσει την ημέρα και την ώρα της σταύρωσης του Ιησού Χριστού, συνδυάζοντας επιστημονικά στοιχεία και αναφορές από τη Βίβλο.

Για τους Χριστιανούς, ο θάνατος του Χριστού είναι μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές που περιγράφονται στις Γραφές. Ωστόσο, η Βίβλος δεν δίνει συγκεκριμένη ημερομηνία, γεγονός που έχει προκαλέσει πολυετείς συζητήσεις μεταξύ πιστών και θεολόγων.

Παρόλο που πολλοί Χριστιανοί θεωρούν πως η ακριβής ημερομηνία δεν είναι τόσο σημαντική, υπάρχουν και άλλοι που αφιερώνουν τη ζωή τους στην έρευνα αυτής της στιγμής.

Ο ερευνητής που υπολόγισε πότε πέθανε ο Χριστός

Ένας από αυτούς είναι ο ιεροκήρυκας και ραδιοφωνικός παρουσιαστής Woodrow Michael Kroll, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο που υποστηρίζει ότι έχει υπολογίσει πότε πέθανε ο Ιησούς.

Στο βιβλίο του με τίτλο The Day Jesus Died: Discovering the Year, Date, Day, and Time of Jesus' Crucifixion (Η Ημέρα που Πέθανε ο Ιησούς: Ανακαλύπτοντας το Έτος, την Ημερομηνία, την Ημέρα και την Ώρα της Σταύρωσης), ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που εντόπισε συμφωνούν με τις βιβλικές αναφορές και αποκαλύπτουν την ακριβή χρονική στιγμή της σταύρωσης.

Ορισμένοι ιστορικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Ιησούς πέθανε στις 3:00 μ.μ. την Παρασκευή 3 Απριλίου του 33 μ.Χ., και το βιβλίο του Kroll παρουσιάζει τα δεδομένα που σύμφωνα με τον ίδιο, στηρίζουν αυτό το συμπέρασμα.

Το κατά Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (15:34) αναφέρει ότι ο Ιησούς πέθανε την «ένατη ώρα», όμως οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτό δεν σημαίνει 9:00 π.μ. Την εποχή εκείνη, η εβραϊκή ημέρα χωριζόταν σε δώδεκα ώρες ξεκινώντας από την ανατολή του ήλιου, γύρω στις 6:00 π.μ., επομένως η ένατη ώρα αντιστοιχεί στο απόγευμα.

Συμπεράσματα βασισμένα σε αστρονομικά δεδομένα

Ο Kroll επισημαίνει επίσης, ότι ο Ιησούς πέθανε Παρασκευή, καθώς και τα τέσσερα Ευαγγέλια αναφέρουν ότι η σταύρωση έγινε την «Ημέρα της Προετοιμασίας», δηλαδή την ημέρα πριν από το Σάββατο.

Τα συμπεράσματά του βασίζονται και σε αστρονομικά δεδομένα σχετικά με τη χρονική στιγμή της σταύρωσης. Σε άλλο σημείο της Βίβλου, στις Πράξεις των Αποστόλων (2:20), γίνεται αναφορά στη «σελήνη που έγινε σαν αίμα» μετά τη σταύρωση. Ο Kroll βρήκε ότι στις 3 Απριλίου του 33 μ.Χ. υπήρξε πανσέληνος, όπως ταιριάζει με το Πάσχα, και ακολούθησε μερική σεληνιακή έκλειψη που ήταν ορατή από την Ιερουσαλήμ το ίδιο βράδυ.

Ο συγγραφέας απορρίπτει επίσης την άποψη ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε Τετάρτη, καθώς θεωρεί ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση τόσο με τα Ευαγγέλια όσο και με τις εβραϊκές παραδόσεις της εποχής.

Στο βιβλίο του εμφανίζεται σίγουρος για το συμπέρασμά του, γράφοντας: «Με βάση τις μαρτυρίες, ιστορικά και λογοτεχνικά στοιχεία, οι αναγνώστες μπορούν να εντοπίσουν την ακριβή ώρα που ο Ιησούς είπε: «''Τετέλεσται''. Είναι σχεδόν σαν να ήσουν εκεί».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ