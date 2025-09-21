Ο ύπουλος λόγος που τα σκυλιά γλείφουν τα πόδια τους: Τι πρέπει να προσέχει ο ιδιοκτήτης

Μπορεί όλοι να νομίζουμε πως όταν ο σκύλος μας γλείφει τα πόδια του είναι μία χαριτωμένη συνήθεια ή απλώς μέρος της ρουτίνας περιποίησής του, όμως κτηνίατροι αποκαλύπτουν πως αυτή η συμπεριφορά δεν είναι και τόσο αθώα.

Ενώ είναι σύνηθες για τα σκυλιά να γλείφουν περιστασιακά τα πόδια τους, η συμπεριφορά αυτή τείνει να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα και ίσως δεν είναι και μία τόσο καλή ένδειξη.

Αυτή η συμπεριφορά αρχίζει να εκδηλώνεται όταν ο καιρός ψυχραίνει και μαζί με το κρύο, ξεκινάει και η υγρασία, όπου οι τετράποδοι φίλοι μας πηγαίνουν πιο αργά στη βόλτα ή σταματούν για να γλύψουν τα πόδια τους.

Τι σημαίνει όταν ο σκύλος γλύφει τα πόδια του: Ένδειξη ερεθισμένου δέρματος

Αντί αυτό να αποτελεί ένδειξη κακής συμπεριφοράς, αρκετές φορές υποδηλώνει ότι έχουν ερεθισμένο δέρμα: «Πολλοί ιδιοκτήτες αγνοούν το γλείψιμο των ποδιών ως πλήξη, αλλά μπορεί να είναι ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι δυσφορίας ή φλεγμονής», δήλωσε η Happy Chapman, γενική διευθύντρια της DotDotPet. «Όπως ακριβώς οι άνθρωποι αισθάνονται δυσκαμψία στις αρθρώσεις τους κρύους μήνες, έτσι και τα σκυλιά αντιδρούν στις εποχιακές αλλαγές», συμπλήρωσε.

«Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το γλείψιμο των ποδιών αυξάνεται απότομα το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Τα σκυλιά συχνά γίνονται πιο αργά στις βόλτες και περνούν περισσότερο χρόνο γλείφοντας τα πόδια τους και αυτά είναι σημάδια δυσφορίας, όχι κάποιας σκανταλιάς».

Η συνεχής υγρασία από τη βροχή, τις λακκούβες και τη λάσπη μπορεί να μαλακώσει τα μαξιλαράκια των ποδιών τους, καθιστώντας τα επιρρεπή σε ερεθισμούς ή μικρές ρωγμές. Η εναλλαγή μεταξύ κρύου, υγρού εξωτερικού χώρου και ζεστού, ξηρού εσωτερικού χώρου μπορεί επίσης να ξηράνει το δέρμα, αφήνοντας τα πόδια να φαγουρίζουν, παρόμοια με τον τρόπο που οι άνθρωποι συχνά παρατηρούν σκασμένα χείλη ή ξηρά χέρια τον χειμώνα.

Όλα αυτά οδηγούν τα σκυλιά να γλείφουν τα πόδια τους για να ανακουφίσουν τον πόνο και τον ερεθισμό.

Πως να βοηθήσετε τα σκυλιά σας: Οι κανόνες υγιεινής που θα τα ανακουφίσουν

Η Chapman είπε ότι ορισμένα συμπληρώματα πλάσματος μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της φλεγμονής κατά τους ψυχρότερους μήνες.

Αλλά και άλλα, απλά βήματα μπορούν επίσης να κάνουν τη διαφορά, όπως το ξέπλυμα των ποδιών μετά από βόλτες για την απομάκρυνση των ερεθιστικών παραγόντων πριν τα στεγνώσετε καλά.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να παρακολουθούν για υπερβολικό γλείψιμο και να συμβουλεύονται έναν κτηνίατρο εάν εμφανιστούν νέα συμπτώματα: «Το γλείψιμο των ποδιών δεν είναι απλώς μια ιδιόρρυθμη συμπεριφορά, είναι ο σκύλος σας που σας λέει κάτι σημαντικό για την υγεία του», εξήγησε.

Οι κτηνίατροι από το Dogs Trust είπαν ότι το γλείψιμο του σκύλου σας είναι ένα φυσικό μέρος της αυτοπεριποίησης και οι τετράποδοι φίλοι μας συχνά το κάνουν για να καθαρίσουν το τρίχωμά τους μετά από μια μεγάλη βόλτα ή μπάνιο. «Όμως, όπως συμβαίνει με κάθε γλείψιμο, είναι πάντα σημαντικό να είστε σε εγρήγορση και να σημειώνετε τυχόν μοτίβα. Υπάρχουν φορές που το γλείψιμο μπορεί να είναι σημάδι κνησμού, πόνου ή στρες», ανέφεραν.

Αν ο σκύλος σας γλείφει συνέχεια τα πόδια του, ίσως αξίζει να τον ελέγξετε μήπως τα νύχια του σκάβουν μέσα ή έχει χώμα ή κάποια πέτρα κολλημένη μέσα. Τα χόρτα μπορούν μερικές φορές να εισέλθουν στο πόδι, προκαλώντας μόλυνση και πρήξιμο.

Το σώμα τους μπορεί επίσης να αντιδράσει στη γύρη, τη σκόνη ή τους ψύλλους και μερικές φορές ορισμένες τροφές μπορούν να προκαλέσουν φαγούρα στο δέρμα ενός σκύλου.

