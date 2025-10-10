Γιατί στη νεκρώσιμη πομπή του 46χρονου Ρίκι Χάτον μπροστά ήταν ένα αυτοκίνητο

Χιλιάδες θαυμαστές αποχαιρέτησαν τον Ρίκι Χάτον στο Μάντσεστερ, καθώς η πομπή του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή πυγμαχίας είχε επικεφαλής το αγαπημένο του τρίτροχο Reliant Robin από τη σειρά Only Fools and Horses, ένα σύμβολο της αγάπης και του χιούμορ που τον συνόδευε ως το τέλος.

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το Μάντσεστερ για να αποχαιρετήσουν τον Ρίκι Χάτον, τον θρύλο της βρετανικής πυγμαχίας που έφυγε από τη ζωή στα 46 του. Η νεκρώσιμη πομπή του ξεκίνησε από την πατρίδα του, το Gee Cross στο Hyde, με ένα όχημα που προκάλεσε συγκίνηση και χαμόγελα: το διάσημο τρίτροχο Reliant Robin από τη θρυλική σειρά Only Fools and Horses.

Το χαρακτηριστικό κίτρινο αυτοκίνητο, που ανήκε στους Trotters στη δημοφιλή βρετανική κωμωδία, είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Χάτον. Ο «Hitman» υπήρξε φανατικός θαυμαστής της σειράς και το 2007 απέκτησε ένα από τα αυθεντικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα, πληρώνοντας 44.000 λίρες. Από τότε, συνήθιζε να το οδηγεί στους δρόμους του Tameside, προκαλώντας έκπληξη και ενθουσιασμό στους περαστικούς.

Σε συνέντευξή του το 2013, ο Χάτον είχε εξομολογηθεί ότι ένιωθε «σαν μικρό παιδί» όταν παρέλαβε το όχημα: «Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Το πέρασα από έλεγχο και το ασφάλισα αμέσως. Από τότε, η BMW μου έμεινε παρκαρισμένη».

Η αγάπη του για το Only Fools and Horses ήταν γνωστή. Συχνά εμφανιζόταν ντυμένος όπως ο Ντελ Μπόι, φορώντας καφέ δερμάτινο παλτό και φλατ καπέλο. Το 2017, μάλιστα, είχε ανεβάσει βίντεο όπου έφευγε από το γυμναστήριό του με το Reliant Robin, αστειευόμενος με τη φράση του αγαπημένου ήρωα της σειράς.

Το ίδιο αυτοκίνητο οδήγησε την πομπή του στο τελευταίο του ταξίδι, ως ύστατο φόρο τιμής στον άνθρωπο που ενσάρκωσε το βρετανικό χιούμορ και τη λαϊκότητα, εντός και εκτός ρινγκ.

Στην κηδεία παρευρέθηκαν πλήθος θαυμαστών και προσωπικοτήτων του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων και ο Tyson Fury, ο οποίος απέτισε έναν συγκινητικό φόρο τιμής στον φίλο και μέντορά του, λέγοντας πως «ο Ρίκι ήταν πάντα ένας από εμάς, ένας πραγματικός άνθρωπος του λαού».

