Η έρημος Ατακάμα «άνθισε»: Το πιο ξηρό μέρος του κόσμου μεταμορφώθηκε σε απέραντο λιβάδι λουλουδιών (vid)

Μπορεί η Ατακάμα να είναι η πιο ξηρή έρημος του κόσμου και το πιο άνυδρο σημείο του πλανήτη, αλλά κατάφερε να γεμίσει λουλούδια και να μεταμορφωθεί σε έναν ιδιαίτερο... κήπο!

Η έρημος Ατακάμα στη Χιλή θεωρείται το πιο άνυδρο σημείο του πλανήτη, αλλά φέτος ζει μία από τις πιο σπάνιες στιγμές της. Μετά από ασυνήθιστες βροχοπτώσεις, το άγονο τοπίο μετατράπηκε σε έναν πολύχρωμο κήπο από λουλούδια, προσφέροντας ένα μαγευτικό θέαμα που εμφανίζεται μόνο κάθε λίγα χρόνια.

Ατακάμα: Το φαινόμενο της «ανθισμένης ερήμου»

Η λεγόμενη «ανθισμένη έρημος» (Desierto Florido) είναι ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει στην πιο ξηρή μη πολική έρημο του κόσμου. Εμφανίζεται όταν συμπέσουν οι ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, ηλιοφάνειας και βροχοπτώσεων, κάτι που συνήθως σχετίζεται με το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο.



Φέτος, μετά από ασυνήθιστες καταιγίδες (έως και 60 χιλιοστά βροχής στα ορεινά, τη στιγμή που ο μέσος ετήσιος όρος είναι μόλις 2 χιλιοστά) η περιοχή Llanos de Challe National Park έχει γεμίσει με άνθη σε αποχρώσεις του φούξια και του μοβ.

Όταν η φύση αλλάζει το πρόγραμμα: Ο ρόλος του Ελ Νίνιο και οι σπάνιες χρονιές άνθησης

«Η άνθιση συμπίπτει με τα ρεύματα του Ελ Νίνιο, όταν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη, προκαλώντας περισσότερη εξάτμιση και άρα περισσότερες βροχές. Δεν συμβαίνει όμως με τη Λα Νίνια, που χαρακτηρίζεται από ψυχρότερα ρεύματα», εξηγεί η καθηγήτρια Ana María Mujica από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Χιλής.

Σύμφωνα με την ίδια, τα τελευταία 40 χρόνια έχουν σημειωθεί περίπου 15 φαινόμενα άνθησης. Οι μεγάλες ανθοφορίες συμβαίνουν συνήθως κάθε 5 έως 7 χρόνια, κυρίως από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, δηλαδή την άνοιξη στο νότιο ημισφαίριο.

Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο δείχνει να ακολουθεί τον δικό του ρυθμό. Μεγάλη άνθηση καταγράφηκε το 2015, ακολούθησε μία ακόμη το 2017, ενώ η επόμενη, το 2022, ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστη καθώς συνέβη κατά τη διάρκεια της Λα Νίνια.

Φέτος, μόλις τρία χρόνια αργότερα, η Ατακάμα ανθίζει ξανά, γεγονός που κάνει τους επιστήμονες να παρακολουθούν το φαινόμενο με ενδιαφέρον. Ακόμη και τα ενδιάμεσα χρόνια, μικρότερες ανθοφορίες έχουν εμφανιστεί σε απρόβλεπτες περιόδους, όπως το καλοκαίρι του 2024, όταν λουλούδια ξεπρόβαλαν μέσα στον χειμώνα της Χιλής.

«Ανθισμένη έρημος»: Ένα σπάνιο θέαμα με βαθύτερη σημασία

Η φετινή άνθηση αναμένεται να διαρκέσει έως τις αρχές Νοεμβρίου, όταν ξεκινά το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο, αν και ορισμένα ανθεκτικά είδη ενδέχεται να επιβιώσουν μέχρι και τον Ιανουάριο.

Το θέαμα είναι μαγευτικό, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν πως η αυξημένη συχνότητα τέτοιων φαινομένων ίσως υποδεικνύει κλιματικές αλλαγές στην περιοχή.



ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ