Το πιο μοναχικό σπίτι στον κόσμο και οι θεωρίες που το συνοδεύουν (vid)

Φήμες, ερωτήματα και θεωρίες στροβιλίζονται γύρω από αυτό το λευκό σπίτι σε ένα απομακρυσμένο νησί.

Το πιο απομονωμένο σπίτι στον κόσμο βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο νησί στη μέση του Ατλαντικού Ωκεανού και απέχει 2.000 μίλια από τη Βρετανία. Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να συναντήσει κανείς εκεί, είναι τα διερχόμενα πλοία.

Το μοναχικό αυτό σπίτι καλύπτεται από ένα πέπλο μυστηρίου και το ακολουθούν πολλές ανατριχιαστικές θεωρίες και ιστορίες. Ανάμεσα σε αυτές, συμπεριλαμβάνονται και οι φήμες ότι κατασκευάστηκε για προετοιμασία από επίθεση ζόμπι.

Η αυτοψία από ταξιδιωτικό εμπειρογνώμονα

Ένας ταξιδιωτικός εμπειρογνώμονας, ο Bjarni Sigurdsson μοιράστηκε πριν από μερικά χρόνια ένα βίντεο με τους συνδρομητές του, δείχνοντας πόσο απομονωμένο είναι το σπίτι. Το λευκό κτίριο βρίσκεται στη πλαγιά ενός καταπράσινου λόφου στο νησί Eon, γνωστό και ως νησί Ellidaey, για σχεδόν έναν αιώνα.

Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, το γραφικό μέρος (το πιο βορειοανατολικό του συμπλέγματος των νησιών Vestmannaeyjar) φιλοξενούσε λίγες οικογένειες. Ωστόσο, τη δεκαετία του 1930, οι εναπομείναντες κάτοικοι εγκατέλειψαν το βραχώδες τοπίο των 4,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων και μετανάστευσαν στην ηπειρωτική χώρα αναζητώντας καλύτερη ζωή.

Έκτοτε, το απομακρυσμένο νησί έχει μείνει εντελώς έρημο, και το μοναχικό σπίτι έχει πυροδοτήσει διάφορες θεωρίες, κάποιες πιο εξωπραγματικές από άλλες.

Οι θεωρίες και οι φήμες που συνοδεύουν το σπίτι

Διάφορες φήμες ακολουθούν το μοναδικό σπίτι που βρίσκεται στο νησί Eon. Οι πιο διαδεδομένες ιστορίες είναι ότι πρόκειται για καταφύγιο που έχτισε ένας εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος για ζόμπι αποκάλυψη ή ότι πρόκειται για την κατοικία ενός απομονωμένου θρησκευτικού προσώπου. Υπήρχαν ακόμα φήμες, ότι η διάσημη τραγουδίστρια Bjork ήθελε να αποκτήσει την παράξενη κατοικία και συζητούσε να αγοράσει ολόκληρο το νησί.

Η πραγματική ιστορία του σπιτιού

Ωστόσο, η πραγματική ιστορία είναι λιγότερο εντυπωσιακή από τις παραπάνω φήμες. Τη δεκαετία του 1950, η Ένωση Κυνηγών έστησε αυτή την καλύβα ως βάση για κυνηγούς. Γνωστό ως Ball House, παραμένει σε λειτουργία, προσφέροντας την απόλυτη ρουστίκ εμπειρία χωρίς τρεχούμενο νερό ή ρεύμα.

Για τους τολμηρούς ταξιδιώτες που αναζητούν περιπέτεια, η πρόσβαση περιλαμβάνει παγωμένες πεζοπορίες και μάχη με τεράστια κύματα. Χωρίς προβλήτα, πρέπει κάποιος να ανέβει σε έναν απόκρημνο βράχο για να φτάσει. Όταν φτάσει στο σπίτι, μπορεί να διακρίνει στο εσωτερικό του έναν άνετο καναπέ, σόμπα για ζέσταμα, τραπεζαρία και υπνοδωμάτιο με 10 στρώματα.

Αμέτρητοι επισκέπτες

Το σπίτι με το μυστήριο που κρύβει έχει γίνει πόλος έλξης και προορισμός για αμέτρητους ταξιδιώτες, όπως μαρτυρά και το βιβλίο επισκεπτών. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και ο YouTuber Ryan Trahan, του οποίου το δημοφιλές βίντεο ξεπερνά τα 33 εκατομμύρια προβολές, καθώς μοιράζεται το επικό του ταξίδι στη θάλασσα και τη νύχτα στο νησί, χαρακτηρίζοντάς το ως «τη πιο δροσερή εμπειρία».

