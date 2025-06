Η πιο ξηρή έρημος του κόσμου, η Ατακάμα στη Χιλή, καλύφθηκε ξαφνικά από χιόνι. Το σπάνιο φαινόμενο εντυπωσίασε τους επιστήμονες, προκαλώντας νέα ερωτήματα για την κλιματική ισορροπία.

Εικόνα που ελάχιστοι θα περίμεναν να δουν αντίκρισαν την Πέμπτη (26/6), κάτοικοι και επιστήμονες: η έρημος Ατακάμα στη βόρεια Χιλή, η πλέον άνυδρη περιοχή του πλανήτη, εμφανίστηκε καλυμμένη με χιόνι. Το φαινόμενο έγινε γρήγορα viral στα κοινωνικά δίκτυα και ξάφνιασε ακόμη και τους πιο έμπειρους κλιματολόγους.

Το αστεροσκοπείο ALMA, που βρίσκεται σε υψόμετρο 2.900 μέτρων, δημοσίευσε εντυπωσιακές εικόνες γράφοντας: «Απίστευτο! Η έρημος Ατακάμα, η πιο άνυδρη στον κόσμο, είναι καλυμμένη με χιόνι», ανέφερε χαρακτηριστικά η σχετική ανάρτηση. Τα πλάνα θυμίζουν περισσότερο σκηνικό από άλλον πλανήτη, παρά μια από τις πιο άνυδρες γωνιές της Γης.

AWESOME! The Atacama Desert in Chile, the driest in the world, is SNOWY! 🤩😱🥶 pic.twitter.com/ltfMmUWqha

Αν και η χιονόπτωση σε μεγάλα υψόμετρα της Ατακάμα - όπως το οροπέδιο Τσαχνιαντόρ, πάνω από τα 5.000 μέτρα - δεν είναι άγνωστη, το να χιονίσει στις εγκαταστάσεις του ALMA στα 2.900 μέτρα θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο. Σύμφωνα με το αστεροσκοπείο, κάτι παρόμοιο έχει συμβεί τελευταία φορά πριν από μία δεκαετία.

Ο κλιματολόγος Ραούλ Κορδέρο από το Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο τόνισε πως είναι ακόμη πρόωρο να αποδοθεί το φαινόμενο στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, τα επιστημονικά μοντέλα δείχνουν αυξανόμενη πιθανότητα για τέτοια φαινόμενα στο μέλλον.

🥶The first winter storm begins over ALMA.

📡Antennas go into survival mode until the event passes and all precautions are taken. ⚠️

📍Live from Chajnantor, Chile: https://t.co/Pph0AtQVJ2 pic.twitter.com/s3KcLPbOko