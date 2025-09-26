Το καιρικό φαινόμενο La Niña: Πως επηρεάζεται ο χειμώνας στις ΗΠΑ (vid)

Η Λα Νίνια (La Niña) επιστρέφει δυναμικά τον χειμώνα του 2025-26, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονες ανατροπές στον καιρό των ΗΠΑ. Από σφοδρές χιονοπτώσεις μέχρι ξηρασία...

Η Λα Νίνια αποτελεί μέρος του κύκλου ENSO (Ελ Νίνιο - Νότια Ταλάντωση) και χαρακτηρίζεται με χαμηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες στον Ειρηνικό Ωκεανό. Αυτή η φαινομενικά μικρή μεταβολή επηρεάζει τεράστια τμήματα του πλανήτη, αλλάζοντας τις βροχοπτώσεις, τις θερμοκρασίες και τη συμπεριφορά των αεροχειμάρρων.

Για τον φετινό χειμώνα, το Κέντρο Πρόβλεψης Κλίματος των ΗΠΑ δίνει 71% πιθανότητα εμφάνισης συνθηκών Λα Νίνια από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο 2025 και 54% πιθανότητα να συνεχιστούν μέχρι τον Φεβρουάριο 2026.

Η Λα Νίνια ανά τμήματα: Πως θα επηρεάσει τις ΗΠΑ το καιρικό φαινόμενο

Βορειοδυτικά: Περισσότερες βροχές και χιόνια

Η Λα Νίνια ωθεί το ρεύμα του αέρα βορειότερα, με αποτέλεσμα οι πολιτείες του Βορειοδυτικού Ειρηνικού, όπως Ουάσινγκτον, Άινταχο και Μοντάνα, να αναμένουν έναν πιο υγρό και κρύο χειμώνα. Για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, αυτό σημαίνει αρκετές χιονοπτώσεις. Ωστόσο, οι περιοχές με ήδη σοβαρή ξηρασία μπορεί να δουν μικρότερη βελτίωση από την αναμενόμενη.

Νότος & Νοτιοανατολικά: Ζέστη και ξηρασία

Αντίθετα, οι νότιες πολιτείες θα βιώσουν έναν πιο θερμό και ξηρό χειμώνα. Σύμφωνα με την NOAA, από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Φεβρουάριο 2026, η Νότια Καλιφόρνια, η Αριζόνα και το Νέο Μεξικό θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται από έλλειψη νερού. Παράλληλα, η Λα Νίνια αυξάνει τον κίνδυνο για εντονότερη περίοδο τυφώνων στον Ατλαντικό, όπως συνέβη το 2020.

Μεσοδυτικά: Ο σκληρότερος χειμώνας

Οι πολιτείες γύρω από τις Μεγάλες Λίμνες και το Μίσιγκαν πιθανότατα θα δουν περισσότερο χιόνι και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Παρότι οι προβλέψεις δίνουν μέσες πιθανότητες για τυπικές θερμοκρασίες, η ιστορία δείχνει ότι οι χειμώνες της Λα Νίνια σπάνια είναι ήπιοι σε αυτή την περιοχή.

Βορειοανατολικά: Ο «αδύναμος κρίκος»

Παραδοσιακά, η Λα Νίνια φέρνει περισσότερο χιόνι και πολικό κρύο στα Βορειοανατολικά. Ωστόσο, φέτος οι μετεωρολόγοι δίνουν πιθανότητα 33%-40% για θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου. Ο μεγάλος κίνδυνος; Η πολική δίνη μπορεί να στείλει αρκτικές μάζες νοτιότερα, προκαλώντας ακραίες κακοκαιρίες, όπως το ιστορικό χιονιά του Μπάφαλο το 2022.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ