Με ένα μπόνους 197 εκατομμυρίων δολαρίων η Τέιλορ Σουίφτ ευχαρίστησε τους συνεργάτες της μετά το τέλος του Eras Tour, σε μια στιγμή έντονης συγκίνησης και δακρύων.

Μετά την ολοκλήρωση του ιστορικού Eras Tour, η Τέιλορ Σουίφτ προχώρησε σε μια κίνηση που συγκλόνισε το συνεργείο της. Η 36χρονη σταρ μοίρασε προσωπικά, χειρόγραφα σημειώματα σε κάθε μέλος της ομάδας της, αποκαλύπτοντας ένα συνολικό μπόνους ύψους 197 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η σκηνή καταγράφηκε στη σειρά «The End of an Era», με τους συνεργάτες της να στέκονται γύρω της εμφανώς συγκινημένοι.

«Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ποτέ»

Σε απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο X, η Σουίφτ ζητά από όλους να ανοίξουν τα σημειώματα μαζί. Πριν το κάνουν, τους απευθύνει λόγια βαθιάς εκτίμησης. Όπως εξηγεί, το συγκεκριμένο σκέλος της περιοδείας ήταν το πιο απαιτητικό που έχει αντιμετωπίσει ποτέ σε live συνθήκες, τονίζοντας ότι το συνεργείο ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, αντοχή και επαγγελματισμό.

Η τραγουδίστρια ξεκαθαρίζει ότι η τεράστια επιτυχία του Eras Tour δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της δικής της δουλειάς, αλλά συλλογικής προσπάθειας. «Όσα δώσατε σε αυτά τα πλήθη, μου επιστρέφονται κάθε βράδυ», λέει, υπογραμμίζοντας πως η περιοδεία πήγε «πάρα πολύ καλά» χάρη στη συνεισφορά όλων.

Το μήνυμα (και το μπόνους) που έφερε δάκρυα

Σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές, μέλος του συνεργείου διαβάζει δυνατά το προσωπικό του μήνυμα: «Αγαπητέ Καμ, ταξιδέψαμε τον κόσμο όπως είχαμε σκοπό. Εντυπωσιάσαμε τα πλήθη, αλλά μας έλειψε και η οικογένεια. Η ευγνωμοσύνη μου δεν προέρχεται από μια τράπεζα, αλλά ορίστε (ποσό) δολάρια για να πω ευχαριστώ. Με αγάπη, Τέιλορ». Το ακριβές ποσό δεν αποκαλύπτεται στο βίντεο, ωστόσο οι αντιδράσεις είναι αποκαλυπτικές.

Στη συνέχεια, οι συνεργάτες φαίνονται να σκουπίζουν τα δάκρυά τους, ενώ ένας βοηθός παραγωγής δηλώνει πως «πάει να λιποθυμήσει» πριν δεχτεί αγκαλιά από συνάδελφό του. Η ίδια η Σουίφτ δεν κρύβει τη συγκίνησή της, αγκαλιάζοντας μέλη της ομάδας της.

Σε άλλο απόσπασμα, η Τέιλορ Σουίφτ εξηγεί γιατί η κίνηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη. Όπως λέει, επιθυμεί το Eras Tour να αποτελέσει παράδειγμα για τη μουσική βιομηχανία: «Οι άνθρωποι που δουλεύουν στον δρόμο, όταν η περιοδεία έχει μεγαλύτερα έσοδα, πρέπει να παίρνουν μεγαλύτερο μπόνους. Δουλεύουν εξαιρετικά σκληρά και είναι οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουν», σημειώνει.

