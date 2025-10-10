Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Βίντεο πανικού

Πανικός επικράτησε στις Φιλιππίνες, λόγω του ισχυρότατου σεισμού μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εκτεταμένες ζημιές.

Ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε το νησί Μιντανάο στις Φιλιππίνες, προκαλώντας σκηνές πανικού στους δρόμους και σημαντικές καταστροφές. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της πόλης Μανάι, στην επαρχία Νταβάο Οριένταλ, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο των Φιλιππίνων (Phivolcs).

Αμέσως μετά το σεισμό, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, καλώντας τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία. Το Ειρηνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι έκανε λόγο για κύματα που ενδέχεται να φτάσουν έως και τα τρία μέτρα πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας σε ορισμένες περιοχές.

Our hearts go out to everyone in Davao Oriental and Mindanao affected by the 7.6 magnitude earthquake this morning (Oct 10, 2025). Stay safe and look out for each other. 💔🙏#Philippines #Earthquake #Mindanao #PHIVOLCS #DisasterAlert #philippines2025 pic.twitter.com/dyxodarb3j — Globalfootprintin (@footprint_in) October 10, 2025

Μεγάλη διάρκεια - Μία νεκρή

Οι σεισμολογικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Ευρώπης κατέγραψαν το μέγεθος της δόνησης στους 7,4 βαθμούς, ωστόσο οι τοπικές αρχές επιμένουν ότι η ένταση άγγιξε τα 7,6 Ρίχτερ. Η δόνηση διήρκεσε σχεδόν ένα λεπτό και έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν τοίχος κατέρρευσε και την καταπλάκωσε, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν ελαφρά. Στην πόλη Νταβάο, οι κάτοικοι εγκατέλειπαν κτίρια και εμπορικά κέντρα με τον φόβο μετασεισμών, ενώ στο κεντρικό νοσοκομείο επικράτησε αναστάτωση καθώς προσωπικό και ασθενείς αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το κτίριο.

Mapua School in Davao City, Philippines during the M7.4 earthquake that struck earlier 👀👀



📹John Louie Bagotpic.twitter.com/1RTuSzCUpw October 10, 2025

«Ακόμα νιώθω τη γη να κουνιέται»

«Ήταν ο πιο δυνατός σεισμός που έχω ζήσει. Όλα γύρω μας έτρεμαν», δήλωσε στο BBC η Ρίτσι Ντιουγιέν, υπάλληλος της Πολιτικής Προστασίας. «Ακόμα νιώθω τη γη να κουνιέται».

Το Phivolcs προειδοποίησε για τον κίνδυνο «καταστροφικού τσουνάμι», τονίζοντας ότι τα κύματα μπορεί να πλήξουν ιδίως κλειστούς κόλπους και παράκτιες περιοχές. Αν και αργότερα το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ ήρε την προειδοποίηση, οι αρχές διατηρούν αυξημένη επιφυλακή.

Ο πρόεδρος Φερδινάνδος Μάρκος Τζούνιορ διέταξε την άμεση εκκένωση παράκτιων κοινοτήτων και την κινητοποίηση ομάδων διάσωσης. «Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών και η παροχή βοήθειας σε όσους την έχουν ανάγκη», ανέφερε σε ανάρτησή του.

#BREAKING



🚨🚨🚨🚨



Serious damage inside a building in Davao City, Philippines from 7.4 earthquake.



pic.twitter.com/FmXKOesRk9 — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) October 10, 2025

Προειδοποίηση για τσουνάμι

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι εκδόθηκαν και στην Ινδονησία, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να αποφεύγουν τη διάδοση ψευδών πληροφοριών.

Η νέα αυτή φυσική καταστροφή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ισχυρών φαινομένων που πλήττουν τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Πριν από λίγες ημέρες, σεισμός 7 Ρίχτερ είχε πλήξει την πόλη Μπόγκο στην επαρχία Σεμπού, αφήνοντας πίσω του 74 νεκρούς, ενώ ο Σούπερ Τυφώνας Ραγκάσα είχε προηγουμένως σαρώσει το βόρειο τμήμα του αρχιπελάγους.

Οι μετασεισμοί συνεχίζονται, ενώ πολλοί κάτοικοι επέλεξαν να περάσουν τη νύχτα σε υπαίθριους χώρους, υπό τον φόβο νέων δονήσεων. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι ζημιές σε υποδομές και κατοικίες είναι εκτεταμένες, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται αδιάκοπα.

