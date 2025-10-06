Το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» έγινε 24 και έχει κουραστεί: «Δεν έχω κάνει τίποτα στα χείλια μου»

Η Thylane Blondeau, το μοντέλο που στα παιδικά της χρόνια χαρακτηρίστηκε ως το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο», έκλεψε για άλλη μια φορά τα φώτα της δημοσιότητας στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Στην επίδειξη της Miu Miu, στο εμβληματικό Palais d’Iena, η 24χρονη Γαλλίδα εμφανίστηκε με καφέ μάλλινο κοστούμι και λευκό ριμπ τοπ, αποπνέοντας κομψότητα και αυτοπεποίθηση.

Η Thylane, κόρη του πρώην ποδοσφαιριστή Πατρίκ Μπλοντό και της τηλεοπτικής παρουσιάστριας Βερόνικα Λουμπρί, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της συζήτησης, καθώς απάντησε στις φήμες που τη θέλουν να έχει καταφύγει στην αισθητική ιατρική. Με ανάρτησή της στο Instagram, η ίδια δήλωσε «κουρασμένη» από τα σχόλια για την εμφάνισή της και ξεκαθάρισε πως δεν έχει πειράξει τίποτα στο πρόσωπό της.

«Έχω κουραστεί από αυτού του είδους τα σχόλια», έγραψε χαρακτηριστικά. «Αν δείτε φωτογραφίες μου από τότε που ήμουν παιδί, θα διαπιστώσετε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι άνθρωποι συγχέουν το μακιγιάζ με την πλαστική. Είναι καιρός να σταματήσει αυτή η εμμονή».

Από παιδί-θαύμα σε γυναίκα-είδωλο

Η Thylane Blondeau γνώρισε τη δημοσιότητα σε ηλικία μόλις τριών ετών, όταν την ανακάλυψε ένας ατζέντης του Ζαν Πολ Γκοτιέ. Στα δέκα της, φωτογραφήθηκε για το Vogue Enfants, με το περιοδικό να την αποκαλεί «το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο». Η φωτογράφιση εκείνη προκάλεσε τότε θαυμασμό αλλά και αντιδράσεις, καθώς πολλοί τη θεώρησαν υπερβολικά ώριμη για την ηλικία της.

Έκτοτε, η πορεία της μόνο ανοδική ήταν. Σήμερα, στα 24 της, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους όπως Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren, Hugo Boss και φυσικά Miu Miu, ενώ έχει υπάρξει πρέσβειρα της L’Oréal Paris.

Το τίμημα της φήμης

Παρά τη λαμπερή της καριέρα, η Thylane δεν δίστασε να μιλήσει για τη σκοτεινή πλευρά της δημοσιότητας. Έχει επανειλημμένα δεχθεί διαδικτυακό εκφοβισμό και επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή της, κάτι που -όπως λέει- τη «λύγισε» σε νεαρή ηλικία. «Από τα 10 μου, ο κόσμος ισχυρίζεται ότι έχω κάνει επεμβάσεις. Ήρθε η ώρα να το σταματήσουμε αυτό», ανέφερε.

Μια γυναίκα που εμπνέει

Πέρα από τον χώρο της μόδας, η Blondeau έχει μοιραστεί και προσωπικές μάχες που έδωσε για την υγεία της. Το 2021 αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για κύστες ωοθηκών, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει άλλες γυναίκες. «Αν πονάει το σώμα σου, μην το αγνοείς. Ζήτησε βοήθεια, γιατί μπορεί να είναι κάτι σοβαρότερο», είχε γράψει τότε στους ακολούθους της.

Η νέα εποχή της Thylane

Σήμερα, η Thylane Blondeau δείχνει πιο ώριμη και ισορροπημένη από ποτέ. Με έδρα το Παρίσι, μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στις φωτογραφίσεις, τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και την προώθηση ενός θετικού, ρεαλιστικού προτύπου ομορφιάς.

Και αν κάτι παραμένει αδιαμφισβήτητο, είναι ότι το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» μεγάλωσε, αλλά εξακολουθεί να μαγνητίζει τον φακό, όχι μόνο με την εμφάνισή της, αλλά με τη δύναμη και την ειλικρίνειά της.

