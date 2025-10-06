Δεκτό το αίτημα Ρούτσι: Εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις για τη σορό του Ντένις Ρούτσι

Η Δικαιοσύνη έκανε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, Ντένις, θύματος της τραγωδίας των Τεμπών. Οι εξετάσεις θα γίνουν από πραγματογνώμονες της Εισαγγελίας Λάρισας, με δυνατότητα συμμετοχής τεχνικών συμβούλων των οικογενειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας αναμένεται να δώσει το πράσινο φως όχι μόνο για την εκταφή, αλλά και για τη διενέργεια πλήρων τοξικολογικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου. Η απόφαση αυτή ικανοποιεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στην 22η ημέρα απεργίας πείνας, ζητώντας δικαίωση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γιος του.

Όπως επισημαίνουν δικαστικές πηγές, η Λάρισα αναμένεται να εγκρίνει αντίστοιχα αιτήματα και άλλων οικογενειών θυμάτων, που έχουν ζητήσει εκταφή προκειμένου να γίνουν όχι μόνο επανέλεγχοι ταυτοποίησης μέσω DNA, αλλά και αναλυτικές τοξικολογικές εξετάσεις. Οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να λάβουν ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη.

Η διαδικασία, μόλις ανακοινωθεί επισήμως, θα πραγματοποιηθεί από πραγματογνώμονες που βρίσκονται στον επίσημο κατάλογο της δικαστικής αρχής. Παράλληλα, οι οικογένειες των θυμάτων θα έχουν το δικαίωμα να ορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, ώστε να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζεται από αρμόδιες πηγές, η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνεπάγεται επανεκκίνηση της κύριας ανακριτικής έρευνας για την υπόθεση των Τεμπών. Η νέα δικογραφία που θα σχηματιστεί αφορά αποκλειστικά τις εκταφές και τα αποτελέσματα των εξετάσεων και θα προσκομιστεί στο δικαστήριο όταν ξεκινήσει η δίκη. Αν, ωστόσο, από τα πορίσματα προκύψουν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες -για παράδειγμα σε ιατροδικαστές ή άλλους εμπλεκόμενους- τότε θα κινηθεί ξεχωριστή διαδικασία για την απόδοση ευθυνών.

