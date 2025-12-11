Σκάνδαλο Επστάιν: Άνω κάτω η σουηδική βασιλική οικογένεια

Σουηδικό δημοσίευμα αποκαλύπτει σειρά email, αλλά και συναντήσεων της νυν πριγκίπισσας, πρώην τηλεριάλιτι σταρ με το καταδικασμένο σεξουαλικό αρπακτικό.

Το σκάνδαλο Επστάιν απλώνει όπως φαίνεται μακριά τα πλοκάμια του, αγγίζοντας στους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης.

Μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στον βρετανικό βασιλικό Οίκο, που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια όλων των τίτλων και προνομίων του πρώην πρίγκιπα Άντριου για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Επστάιν και τις επαφές μαζί του, τώρα η σουηδική βασιλική οικογένεια βρίσκεται στο επίκεντρο αποκαλύψεων, που σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδόφιλο.

Η Βασιλική Αυλή επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι η πριγκίπισσα Σοφία, ως νεαρή σταρ ριάλιτι, είχε συναντήσει πολλές φορές τον μετέπειτα καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη.

