Η Κέιτι Πέρι δημοσίευσε τα πρώτα «κλικ» με τον Τζάστιν Τριντό στο Instagram

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι και επίσημα ζευγάρι! Η pop star δημοσίευσε τις πρώτες κοινές φωτογραφίες τους στο Instagram από το ταξίδι τους στην Ιαπωνία.

Είναι επίσημο: η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό επιβεβαίωσαν τη σχέση τους στο Instagram. Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά έκαναν ένα ταξίδι στην Ιαπωνία, με εκείνη να μοιράζεται στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μερικές φωτογραφίες από τη ρομαντική απόδρασή τους. Μπορεί να γνωρίζαμε την ύπαρξη αυτής της σχέσης εδώ και λίγους μήνες, ωστόσο το ζευγάρι είχε αποφασίσει να κρατήσει χαμηλό προφίλ. Και να που έφτασε η ημέρα για την πρώτη κοινή ανάρτηση.

Στο καρουζέλ που ανέβασε στον λογαριασμό της η Κέιτι Πέρι, βλέπουμε 13 φωτογραφίες από τις ανέμελες στιγμές του ταξιδιού τους. Από τις περιηγήσεις στην πόλη, μέχρι τη γευσιγνωσία σε εστιατόρια και τις επισκέψεις σε δημοφιλή αξιοθέατα, το πρόγραμμά τους τα είχε όλα. Η τραγουδίστρια, που εδώ και μήνες βρίσκεται στην παγκόσμια περιοδεία «Lifetimes», έκανε μια ανάπαυλα από τη δουλειά και να χαλαρώσει μαζί με τον σύντροφό της.

