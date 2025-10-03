Πόσα λεφτά μπορείς τελικά να γλιτώσεις με ένα Tesla; Ιδιοκτήτης αποκαλύπτει το «τρελό» ποσό που εξοικονομεί κάθε μήνα

Ιδιοκτήτης Tesla Model 3 αποκαλύπτει πώς εξοικονομεί $200/μήνα. Δες αναλυτικά στοιχεία και γιατί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο συμφέρει πραγματικά!

Το να έχεις Tesla δεν είναι απλώς θέμα τεχνολογίας ή περιβάλλοντος. Είναι και θέμα… πορτοφολιού! Ένας οδηγός Tesla Model 3 αποκάλυψε πόσα χρήματα εξοικονομεί κάθε μήνα σε σύγκριση με το παλιό του βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και τα νούμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακά.

Εξοικονόμηση 200 δολάρια τον μήνα: Πάνω από 100.000 χλμ σε 5 χρόνια

Ο οδηγός, που έχει διανύσει πάνω από 160.000 χλμ μέσα σε 5 χρόνια, υπολογίζει ότι εξοικονομεί περίπου $200 δολάρια τον μήνα, απλώς επειδή πέρασε από τη βενζίνη στο ρεύμα. Η βασική διαφορά; Φορτίζει σχεδόν αποκλειστικά στο σπίτι, κυρίως τις νύχτες με νυχτερινό τιμολόγιο, που είναι σαφώς φθηνότερο.

Πόσο κοστίζει πραγματικά η φόρτιση ενός Tesla;

Ο YouTuber EV Kiwi μοιράστηκε τη δική του εμπειρία από τη Νέα Ζηλανδία και τα νούμερα σοκάρουν:

Διένυσε 13.256 χλμ μέσα σε έναν χρόνο.

Το 93% της φόρτισης έγινε σε νυχτερινό ωράριο στο σπίτι .

Η ετήσια κατανάλωση ρεύματος κόστισε μόλις περίπου $14/μήνα

Για δημόσιους φορτιστές πλήρωσε μόλις $114 επιπλέον, ανεβάζοντας το συνολικό ετήσιο κόστος στα $285.

Για σύγκριση: Αν έκανε την ίδια απόσταση με βενζίνη, θα χρειαζόταν περίπου 1.233 λίτρα, με κόστος $3.416. Δηλαδή, εξοικονόμησε πάνω από $2.698 μέσα σε έναν μόνο χρόνο.

Πολλοί φοβούνται ότι η αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου θα φουσκώσει τον λογαριασμό ρεύματος. Η πραγματικότητα, όμως, είναι τελείως διαφορετική. Με έξυπνη διαχείριση της φόρτισης (όπως νυχτερινά τιμολόγια και αποφυγή δημόσιων φορτιστών όταν δεν χρειάζεται), το κόστος μειώνεται κατακόρυφα.

Η περίπτωση του EV Kiwi και του οδηγού με τα 100.000 μίλια αποδεικνύει ότι το Tesla (και γενικά τα EVs) δεν είναι πολυτέλεια, αλλά έξυπνη οικονομική επιλογή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ