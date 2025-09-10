Μυστήριο με πτώμα σε αποσύνθεση που βρέθηκε σε Tesla: Το όχημα ανήκει σε Αμερικανό τραγουδιστή

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία του Λος Άντζελες μετά το πτώμα που βρέθηκε σε αποσύνθεση μέσα σε πορτμπαγκάζ εγκαταλελειμμένου Tesla.

Αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα ήρθαν αστυνομικοί στις ΗΠΑ. Το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες ειδοποιήθηκε για μια δυσάρεστη μυρωδιά που προερχόταν από ένα μαύρο Tesla σε ένα χώρο κατάσχεσης στο Χόλιγουντ τη Δευτέρα (8/9).

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το όχημα βρισκόταν στο πάρκινγκ για μερικές ημέρες και όταν οι αστυνομικοί έλεγξαν το μπροστινό πορτμπαγκάζ του Tesla, ανακάλυψαν ένα πτώμα που είχε τοποθετηθεί μέσα σε μια πλαστική σακούλα. Η ταυτότητα του νεκρού και η αιτία θανάτου του δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά.

Το όχημα φέρεται να ανήκει σε γνωστό τραγουδιστή

Ενώ η ταυτότητα του θύματος παραμένει άγνωστο, έχει αναφερθεί ότι το Tesla (μοντέλο του 2023) είναι καταχωρημένη στο Χέμπστεντ του Τέξας και ανήκει στον David Anthony Burke, γνωστότερο ως τραγουδιστή «d4vd». Ωστόσο, η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει την ταυτότητα του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

«Στις 8/9/25, γύρω στις 12:20 μ.μ., αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στο τετράγωνο 1000 της λεωφόρου Mansfield για μια δυσάρεστη οσμή που προερχόταν από ένα όχημα σε ένα χώρο ρυμούλκησης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ανθρώπινα λείψανα. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται έρευνα για τον θάνατο. Δεν έχουμε πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη του οχήματος», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας του Λος Άντζελες.

Η αντίδραση του τραγουδιστή

Ο τραγουδιστής d4vd βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μέση της παγκόσμιας περιοδείας του Withered και συνεχίζει να κάνει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω της είδησης της χθεσινής φρικιαστικής ανακάλυψης.

Η τελευταία του ανάρτηση στο Instagram προανήγγειλε το επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο «Withered Deluxe: Marcescence», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 19 Σεπτεμβρίου .

Παράλληλα με φωτογραφίες από το εξώφυλλο του άλμπουμ του, ο d4vd έγραψε στους 2.000.000 ακολούθους του: «Κάθε τραγούδι γράφεται αποκλειστικά από εμένα στο τηλέφωνό μου, αυτό είναι ένα πρότζεκτ πάθους που έφτιαξα για να βεβαιωθώ ότι δεν θα χάσω το ακατέργαστο συναισθηματικό βάρος που κουβαλάει η μουσική μου και πόσο πολλά σημαίνει για όλους εσάς. Ευχαριστώ όλους τους φίλους που συνεργάστηκαν μαζί μου σε αυτό, όλοι έφαγαν τους στίχους τους μέχρι πάνω».

