Τρολάρισμα Οικονόμου σε Πορτοσάλτε: «Καταφέρατε να κερδίσετε το θηρίο που λέγεται Κηφισιά» (vid)
Τα αποτελέσματα των ομάδων τους στη Super League σχολίασαν οι συντελεστές της εκπομπής «Σήμερα», έχοντας διάθεση για πειράγματα.

Ποδοσφαιρική κουβέντα έπιασαν το πρωί της Δευτέρας (6/10) οι συντελεστές της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ. Ο Δημήτρης Οικονόμου, ο Άκης Παυλόπουλος και ο Άρης Πορτοσάλτε είχαν όρεξη για πειράγματα, σχολιάζοντας τα χθεσινά αποτελέσματα της Super League.

Ο Δημήτρης Οικονόμου ήταν εκείνος που άρχισε τα πειράγματα, τρολάροντας τον Άρη Πορτοσάλτε για την κίτρινη γραβάτα του και την δύσκολη νίκη της ΑΕΚ στο Περιστέρι που ανέτρεψε το 2-0 απέναντι στην Κηφισιά.

Ο διάλογος είχε ως εξής:

Οικονόμου: Βλέπω κίτρινη γραβατούλα... Προς τιμή της ΑΕΚ; Καταφέρατε να κερδίσετε το θηρίο που λέγεται Κηφισιά; 3-2; Μπράβο!

 

Πορτοσάλτε: Το γυρίσαμε! Νίκολιτς

Οικονόμου: Είδα τον πρόεδρο ότι πήγε κι έδωσε συγχαρητήρια και μπράβο του! Κάνα φράγκο έδωσε;

Παυλόπουλος: Ο Ολυμπιακός τι έκανε;

Πορτοσάλτε: Δεν ξέρω τι έκανε ο Ολυμπιακός... Εκείνη την ώρα κοιμάται ο κύριος συνάδελφος (Οικονόμου) γιατί ξυπνάει νωρίς. Τα έχουμε πει αυτά, δεν θα λέμε κάθε μέρα τα ίδια...

Οικονόμου: Είδα το 1-0, την γκολάρα του Τσικίνιο και λέω ''πέφτω για ύπνο''. Μετά δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ασχολούμαι...

Στη συνέχεια ο Άρης Πορτοσάλτε αναφέρθηκε στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «εκεί τιμούμε τους πεσόντες της πατρίδας, δεν είναι κανενός για την πάρτη του».

