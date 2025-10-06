Αυτή είναι η μούμια 2.000 ετών με τατουάζ: Αποκάλυψη για την τέχνη των αρχαίων

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τατουάζ σε μούμια 2.000 ετών από τον πολιτισμό Παζίρικ στη Σιβηρία, αποκαλύπτοντας περίτεχνα σχέδια και την υψηλή δεξιοτεχνία των αρχαίων καλλιτεχνών δερματοστιξίας.

Μια γυναίκα από τον πολιτισμό Παζίρικ, που έζησε πριν από περίπου 2.000 χρόνια στα Όρη Αλτάι της Σιβηρίας, φέρει τατουάζ υψηλής δεξιοτεχνίας, αποκαλύπτοντας ότι η τέχνη του τατουάζ έχει μακραίωνη ιστορία. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Antiquity.

Οι αρχαιολόγοι, με επικεφαλής τον Τζίνο Κασπάρι από το Ινστιτούτο Γεωανθρωπολογίας Μαξ Πλανκ και το Πανεπιστήμιο της Βέρνης, χρησιμοποίησαν προηγμένες τεχνικές, όπως τρισδιάστατη σάρωση και φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, για να μελετήσουν τα σχέδια στο δέρμα της μούμιας. Οι αναλύσεις αποκάλυψαν περίτεχνα εικονιστικά μοτίβα και υψηλό επίπεδο δεξιοτεχνίας των καλλιτεχνών τατουάζ Παζίρικ.

Στην μελέτη συνεργάστηκαν επίσης σύγχρονοι καλλιτέχνες τατουάζ για να εντοπιστούν τα εργαλεία και οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν. Παρατηρήθηκε ότι το δεξί χέρι φέρει πιο σύνθετα τατουάζ σε σύγκριση με το αριστερό, πιθανώς λόγω μεγαλύτερης προσοχής στη λεπτομέρεια ή διαφορετικών σταδίων εκπαίδευσης των καλλιτεχνών. Ορισμένα σχέδια χρειάστηκαν έως δύο συνεδρίες και εκμεταλλεύτηκαν τα περιγράμματα του καρπού και του βραχίονα, δείχνοντας «την εμπειρία του καλλιτέχνη».

«Η επίτευξη τόσο καθαρών και συνεπών αποτελεσμάτων, ειδικά με μεθόδους χειροποίητης σχεδίασης, θα αποτελούσε πρόκληση ακόμη και για σύγχρονους καλλιτέχνες τατουάζ με σύγχρονο εξοπλισμό», αναφέρει ο Caspari. Η ανάλυση υποδηλώνει ότι οι Παζίρικ αντιμετώπιζαν σοβαρά την τέχνη του τατουάζ, ενώ οι ερευνητές αισθάνονται πλέον πιο κοντά στο να κατανοήσουν τους ανθρώπους πίσω από τα έργα, τον τρόπο που δούλευαν, μάθαιναν και βελτιώνονταν.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ