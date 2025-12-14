Ο Μάξιμους έχει καταστεί ένα από τα γνωστότερα κατοικίδια πολιτικών στην Ευρώπη, ερχόμενος σε ανταγωνισμό με τον Λάρι, τον γάτο της Ντάουνινγκ Στριτ στο Λονδίνο.

O Λάρι, η διάσημη γάτα του Βρετανού πρωθυπουργού που κατοικεί στο 10 Ντάουνινγκ Στριτ στο Λονδίνο, έχει πλέον... ανταγωνισμό.

Το αιλουροειδές, γνωστό εδώ και χρόνια για το ότι ζει στην κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού, έχει πλέον έναν Βέλγο ομόλογό του. Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ, ο οποίος έφτασε στο 16, rue de la Loi τον Φεβρουάριο, υιοθέτησε αυτό το καλοκαίρι μια γάτα με το όνομα Μάξιμους. Και όπως ο Λάρι του από την άλλη πλευρά της Μάγχης, γρήγορα έγινε «σταρ» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

