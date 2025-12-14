Ο CEO της Ryanair πήρε λογαριασμό με «έξτρα χρεώσεις» σε ιρλανδικό εστιατόριο

Μια εξαιρετικά απρόσμενη έκπληξη περίμενε τον CEO της Ryanair, όταν μετά το γεύμα του σε εστιατόριο της Ιρλανδίας είδε στον λογαριασμό «χρεώσεις» βγαλμένες από πτήση.

Οι Ιρλανδοί φημίζονται για το καυστικό τους χιούμορ και αυτή τη φορά στόχος έγινε ο ίδιος ο επικεφαλής της Ryanair.

Όταν ο Μάικλ Ο'Λίρι επισκέφθηκε νωρίτερα φέτος το εστιατόριο Luvida στο Navan, το προσωπικό αποφάσισε να του στήσει μια ιδιαίτερη και άκρως συμβολική φάρσα.

Ο λογαριασμός που θύμιζε… boarding pass

Αφού ολοκλήρωσε το γεύμα του, ο CEO της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους έλαβε τον λογαριασμό, στον οποίο, εκτός από τα φαγητά, περιλαμβάνονταν και «επιπλέον χρεώσεις» όπως:

Επιπλέον χώρος για τα πόδια

Προτεραιότητα επιβίβασης

Κράτηση σε ήσυχη ζώνη

Σαν να μην έφταναν αυτά, στην απόδειξη αναγραφόταν και η ένδειξη «Τερματικός σταθμός 1», ολοκληρώνοντας το αστείο.

Πείραγμα με ξεκάθαρο υπονοούμενο

Το χιούμορ του προσωπικού δεν ήταν τυχαίο. Η Ryanair είναι παγκοσμίως γνωστή για τις χαμηλές βασικές τιμές της, αλλά και για τις πολυάριθμες πρόσθετες χρεώσεις, είτε είναι για αποσκευές και επιλογή θέσης, είτε προτεραιότητα επιβίβασης. Έτσι, οι εργαζόμενοι του Luvida δεν έχασαν την ευκαιρία να «αντιγράψουν» το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, αυτή τη φορά… στον χώρο της εστίασης.

Παρότι δεν είναι σαφές αν ο Μάικλ Ο'Λίρι κλήθηκε τελικά να πληρώσει τα «έξτρα», το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν αντέδρασε αρνητικά. Αντιθέτως, δέχτηκε το πείραγμα με χαμόγελο.

Το εστιατόριο δημοσίευσε μάλιστα φωτογραφία του CEO να ποζάρει χαμογελαστός δίπλα σε μέλος του προσωπικού, επιβεβαιώνοντας ότι το περιστατικό έγινε σε απόλυτα φιλικό κλίμα.

Στη σχετική ανάρτηση, το προσωπικό έγραψε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε τον Μάικλ Ο’Λίρι που επέλεξε να δειπνήσει μαζί μας! Ελπίζουμε να μη σας πείραξαν οι μικρές επιπλέον χρεώσεις για χώρο για τα πόδια, προνομιακή θέση και ήσυχη ζώνη».

