Ξαναχτύπησε το ρακούν-μπεκρής: Ύποπτο για τρεις ληστείες (vid)

Το ρακούν που εισέβαλε σε κάβα και βρέθηκε μεθυσμένο στην τουαλέτα, «χτύπησε» ξανά, μπουκάροντας σε δύο καταστήματα.

Αίσθηση είχε προκαλέσει πριν από μερικές μέρες στις ΗΠΑ αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, η είδηση με το ρακούν που εισέβαλε σε κάβα και αφού προκάλεσε μερικές ζημιές, ήπιε τα ποτά από τα μπουκάλια που είχε σπάσει. Τώρα το συγκεκριμένο ρακούν είναι ύποπτο για μια σειρά από ληστείες.

Μια υπάλληλος του τμήματος ελέγχου ζώων της κομητείας Χάνοβερ υποψιάζεται ότι το ρακούν με τη ριγέ ουρά εισέβαλε επίσης, σε ένα μια σχολή καράτε και στη συνέχεια έκανε έφοδο στο Τμήμα Οχημάτων (DMV) για να βρει σνακ.

«Υποτίθεται ότι αυτή είναι η τρίτη διάρρηξη που έχει κάνει», δήλωσε η αξιωματικός Σαμάνθα Μάρτιν. Το ρακούν, που πλέον έχει το παρατσούκλι «μεθυσμένο διαρκώς», βρέθηκε αρχικά λιπόθυμο στο μπάνιο του καταστήματος ποτών στο Άσλαντ, δύο ημέρες μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών. Αφού συνήλθε, ο απίθανος παραβάτης αφέθηκε ελεύθερος πίσω στη φύση.

Μπούκαρε σε άλλα δύο καταστήματα

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι τα μασκοφόρα αυτά θηλαστικά, γνωστά για το γεγονός ότι ψαχουλεύουν σκουπιδοτενεκέδες για εύκολο φαγητό, εξελίσσονται και νιώθουν ολοένα και πιο άνετα γύρω από τους ανθρώπους.

Η κ. Μάρτιν λέει ότι είναι μόνο θέμα χρόνου πριν ο «ληστής» ξαναχτυπήσει στο εμπορικό κέντρο. «Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει μπει σε κάποιο από τα κτίρια», είπε στο επίσημο podcast της κομητείας, Hear in Hanover, την Πέμπτη. «Ήταν στη σχολή καράτε. Νομίζω ότι μπήκε και στο DMV και έφαγε μερικά από τα σνακ τους μια φορά», είπε.

Αργότερα πρόσθεσε ότι υπάρχει πιθανότητα οι προηγούμενες διαρρήξεις να έγιναν από διαφορετικό ρακούν, ωστόσο οι αξιωματούχοι τον έχουν αναγνωρίσει ως τον βασικό ύποπτο. Η ιστορία του ρακούν έγινε γρήγορα viral.

