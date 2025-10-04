Οι Βρετανοί ορκίζονται σε αυτό το trick με αλάτι που διώχνει την υγρασία: Είναι όμως πραγματικά αποτελεσματικό;

Το viral trick με το μπολ αλατιού στα παράθυρα υπόσχεται να μειώσει την υγρασία και τη μούχλα. Η επιστήμη όμως λέει άλλα. Δες τι πραγματικά βοηθά!

Το viral trick με το μπολ αλατιού δίπλα στο παράθυρο για να μειώσεις την υγρασία – Μύθος ή πραγματικά χρήσιμο;

Κάθε χειμώνα, χιλιάδες κάτοικοι στο Ηνωμένο Βασίλειο (και όχι μόνο) γεμίζουν τα περβάζια των παραθύρων τους με μικρά μπολ γεμάτα αλάτι υποτίθεται για να απορροφήσει την υγρασία από τον αέρα και να αποτρέψει τη συμπύκνωση και τη μούχλα.

Η συμπύκνωση συμβαίνει όταν ο υδρατμός στον αέρα έρχεται σε επαφή με μια κρύα επιφάνεια (όπως ένα τζάμι) και μετατρέπεται σε υγρό μικρές σταγόνες που "θολώνουν" το παράθυρο. Αν το φαινόμενο αυτό είναι συχνό, μπορεί να οδηγήσει σε:

Ανάπτυξη μούχλας

Φθορές στα κουφώματα και τους τοίχους

Κακή ποιότητα αέρα στο σπίτι

Επιπτώσεις στην υγεία (ειδικά σε άτομα με άσθμα ή αλλεργίες)

Πώς υποτίθεται ότι βοηθά το αλάτι;

Το αλάτι είναι υγροσκοπικό, δηλαδή έχει την ικανότητα να απορροφά υγρασία από τον αέρα. Σύμφωνα με ειδικούς όπως ο Andy Ellis από το Posh.co.uk: «Το αλάτι απορροφά φυσικά την υγρασία από τον αέρα και τη "στεγνώνει", μειώνοντας τις σταγόνες που δημιουργούνται στα τζάμια.»

Πώς το κάνεις:

Γέμισε ένα ρηχό μπολ ή βαζάκι με επιτραπέζιο ή χονδρό αλάτι Τοποθέτησέ το στο περβάζι του παραθύρου Αν δεις το αλάτι να "σβωλιάζει", αντικατέστησέ το με φρέσκο

Αν και το αλάτι έχει την ικανότητα να απορροφά υγρασία (είναι δηλαδή υγροσκοπικό), η αποτελεσματικότητά του σε καθημερινές συνθήκες μέσα στο σπίτι είναι πολύ περιορισμένη.

Το απλό αλάτι (NaCl) δεν απορροφά αισθητή ποσότητα υδρατμών όταν η σχετική υγρασία είναι κάτω από 74%. Στην πλειοψηφία των κατοικιών, η υγρασία κυμαίνεται μεταξύ 30% και 60%, κάτι που σημαίνει ότι το αλάτι δεν έχει ουσιαστική επίδραση στις συνθήκες αυτές.

Όπως επιβεβαιώνει και ο Γερμανικός Οργανισμός Πληροφοριών Μεταφορών:

«Το αλάτι δεν απορροφά αισθητή ποσότητα υδρατμών μέχρι να φτάσει η υγρασία στο 74%. Σε εκείνο το σημείο, ξεκινά η διάλυση.»

Με άλλα λόγια, το κόλπο με το μπολ αλατιού είναι περισσότερο συμβολικό παρά πρακτικό.

Πώς να μειώσεις πραγματικά τη συμπύκνωση και την υγρασία

Αντί να βασίζεσαι στο αλάτι, υπάρχουν πιο αξιόπιστες και επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις για να μειώσεις τη συμπύκνωση στα τζάμια και την υγρασία στο σπίτι:

1. Αερισμός

Άνοιξε τα παράθυρα για 5–10 λεπτά την ημέρα , ειδικά το πρωί

Χρησιμοποίησε τα "trickle vents" (ειδικά μικρά ανοίγματα εξαερισμού που υπάρχουν σε πολλά παράθυρα)

2. Αφυγραντήρας

Εξαιρετικά χρήσιμος σε υπνοδωμάτια, κουζίνες και μπάνια

Μειώνει την υγρασία σε σταθερά και υγιή επίπεδα (40–60%)

3. Εξαεριστήρες στο μπάνιο και την κουζίνα

Ενεργοποίησέ τους κατά και μετά τη χρήση νερού/μαγειρέματος για 10–15 λεπτά

4. Σταθερή θερμοκρασία στον χώρο

Διατήρησε το σπίτι σου ούτε πολύ κρύο, ούτε πολύ ζεστό

Απέφυγε μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις κοντά σε παράθυρα και εξωτερικούς τοίχους

