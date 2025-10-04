Ο λόγος που ο The Rock δέχτηκε αληθινές γροθιές στο πρόσωπο στη νέα του ταινία

Ο Dwayne Johnson δέχτηκε αληθινές γροθιές στα γυρίσματα του "The Smashing Machine" για απόλυτο ρεαλισμό – Μια ερμηνεία που φλερτάρει με Όσκαρ.

Όταν ο «The Rock» αφήνει τα εφέ και επιλέγει τον πόνο για να αγγίξει το Όσκαρ. Ο Dwayne “The Rock” Johnson, γνωστός για τους ρόλους του σε υπερπαραγωγές όπως Fast & Furious και Jumanji, αυτή τη φορά μας συστήνεται αλλιώς. Στη νέα του ταινία "The Smashing Machine", δεν πρωταγωνιστεί απλώς. Πληγώνεται, ματώνει, και κυριολεκτικά "τρώει ξύλο", για να ενσαρκώσει έναν ρόλο που μπορεί να του χαρίσει την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Ποιος είναι ο «The Smashing Machine»;

Η ταινία βασίζεται στη ζωή του Mark Kerr, ενός από τους πιο σκληροπυρηνικούς MMA fighters της δεκαετίας του ’90. Το φιλμ μάς μεταφέρει σε μια εποχή όπου το UFC δεν ήταν ακόμα τόσο «υπό έλεγχο» ήταν βίαιο, αιματηρό και απρόβλεπτο.

Ο Kerr ήταν αήττητος, εξαρτημένος από οπιοειδή και ζούσε στα άκρα μια ιστορία που δύσκολα αφήνει τον θεατή ασυγκίνητο.

Γιατί δέχτηκε αληθινές γροθιές;

Ο σκηνοθέτης Benny Safdie ήθελε να αποτυπώσει απόλυτο ρεαλισμό στις σκηνές μάχης. Όταν του είπε πως θα ήθελε να δει μια σκηνή με πραγματικό χτύπημα, ο Johnson όχι μόνο δεν δίστασε, αλλά το απαίτησε: “Πρέπει να με χτυπήσεις. Ξέρεις πού να το κάνεις χωρίς να μου σπάσεις το σαγόνι – αλλά χτύπα με!”

Ο stuntman του αρνήθηκε στην αρχή, αλλά τελικά ο The Rock δέχτηκε κανονική γροθιά στο κεφάλι, μια απόφαση που αποτυπώθηκε ρεαλιστικά στην κάμερα και εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς.

Μυϊκή μεταμόρφωση: +13 Κιλά για τον ρόλο

Για να ενσαρκώσει πιστά τον Mark Kerr, ο Johnson χρειάστηκε να πάρει πάνω από περίπου 13-14 κιλά σε μυϊκή μάζα. «Έπρεπε να γίνει πιο "βαρύς", πιο φουσκωμένος – και το κατάφερε σε 4 μήνες», δήλωσε ο Safdie.

Η σωματική αλλαγή ήταν εντυπωσιακή και έδωσε μια επιπλέον διάσταση στην ερμηνεία του.

Στο Φεστιβάλ Βενετίας, η ταινία αποθεώθηκε με 15 λεπτά όρθιο χειροκρότημα, με τους παρευρισκόμενους να συγκινούνται από την αυθεντική, σκληρή ερμηνεία του Johnson.

Κριτικοί ήδη μιλούν για την πιο ώριμη και συγκλονιστική εμφάνιση της καριέρας του και για πιθανή υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ