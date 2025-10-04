Σοϊλέδης και Καραγκούνιας έληξαν την «κόντρα» τους στο Exathlon ανταλλάσσοντας φανέλες: Η διαμάχη από το Survivor με το ακραίο επεισόδιο (vids)

Ο Τάκης Καραγκούνιας αποχώρησε από το Exathlon και σε μια κίνηση συμφιλίωσης ζήτησε από τον Άρη Σοϊλέδη να ανταλλάξουν φανέλες, με τους δύο παίκτες να αφήνουν πίσω τους την κόντρα.

Και επίσημα τέλος έλαβε το Exathlon για τον Τάκη Καραγκούνια, ο οποίος αποχώρησε συγκινημένος από το αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΪ. Μάλιστα, ο πρώην διαιτητής και μισθοφόρος σε μία ένδειξη συμφιλίωσης αγκάλιασε τον Άρη Σοϊλέδη και φεύγοντας του ζήτησε να ανταλλάξουν φανέλες.

«Χάρηκα πολύ που γνώρισα όλους εσάς και σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε ενάμιση μήνα τώρα. Η λέξη “ήττα” δεν είναι στο λεξιλόγιό μου αλλά κάποιες στιγμές στη ζωή είναι προτιμότερο να ξέρεις ότι προσπάθησες, ότι τα έδωσες όλα αλλά δεν τα κατάφερες», δήλωσε ο 52χρονος προπονητής πυγμαχίας αποχωρώντας από το Exathlon.

Η κίνηση του Καραγκούνια στον Σοϊλέδη

Αμέσως μετά την ήττα του από τον Άρη Σοϊλέδη, ο Τάκης Καραγκούνιας αποχαιρέτησε έναν έναν τους συμπαίκτες του. Για το τέλος άφησε τον μεγάλο του αντίπαλο, ο οποίος τον άφησε εκτός Exathlon.

«Αφήνω τελευταίο τον Άρη Σοϊλέδη γιατί θέλω να του προσφέρω και κάτι. Καταρχάς σου δίνω συγχαρητήρια για την πανάξια νίκη σου. Θα ήθελα πολύ να βρεθούμε σε μια βάρκα, ξέρω ότι είσαι μεγάλος λάτρης του ψαρέματος όπως και εγώ. Να ξέρεις ότι υπάρχουν πράγματα, αλλά είναι περασμένα. Έχουν αρχίσει να ξεχνιούνται στη μνήμη μου και θέλω κι εσύ να ξεχάσεις τις κακές στιγμές μας γιατί δεν μας αξίζει», είπε ο Τάκης Καραγκούνιας, ο οποίος στη συνέχεια αγκάλιασε τον Άρη Σοϊλέδη.

Μάλιστα, στη συνέχεια σε συμβολική κίνηση που συνηθίζεται στα γήπεδα, ο Καραγκούνιας ζήτησε από τον Σοϊλέδη να ανταλλάξουν φανέλες, όπως και τελικά έγινε. «Του πήρα τη φανέλα», φώναξε αστειευόμενος ο πρώην διαιτητής με τους συμπαίκτες να τον χειροκροτούν και τον αποχαιρετούν.

Η κόντρα από το Survivor και άγριο σκηνικό στο συμβούλιο

Καθ΄όλη την διάρκεια του Exathlon ο Τάκης Καραγκούνιας και ο Άρης Σοϊλέδης ήρθαν αρκετές φορές σε αντιπαράθεση δείχνοντας ότι έχουν... προηγούμενα. Η κόντρα των δύο παικτών του αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΪ κρατούσε αρκετά χρόνια. Συγκεκριμένα από το Survivor του 2022.

Τότε είχαν συγκρουστεί πολλές φορές, ωστόσο τα πράγματα ξέφυγαν σε ένα συμβούλιο του Survivor. Η ένταση χτύπησε... κόκκινο με αποτέλεσμα οι τηλεθεατές να παρακολουθήσουν ένα από τα πιο «χοντρά» σκηνικά σε ριάλιτι.

Αφορμή στάθηκε ένα σχόλιο που έκανε νωρίτερα ο Καραγκούνιας, πως θα ήταν καλύτερο να ψηφίσουν τον Σοϊλέδη για υποψήφιο προς αποχώρηση μιας και θεωρεί πως έχει ιδιαίτερη δυναμική στο τηλεοπτικό κοινό. Ο Σοϊλέδης άφησε αιχμές για τον Καραγκούνια και τα αίματα άναψαν.

«Υποτιμά τον ανδρισμό μου κι όλα αυτά. Δεν σέβεται. Δεν ξέρω πως ήταν έξω. Έχει γίνει χειρότερος, Να πάψει να υποτιμά ανθρώπους… Μου έχει φερθεί άσχημα και πουλά τσαμπουκά. Ξεκαβάλα το καλάμι… Πουλάς θέατρο» είπε ο Τάκης.

Ο Άρης σηκώθηκε έξαλλος κι άρχισε να ουρλιάζει: «Θέλω να φύγω τώρα. Έχω 30 χρόνια καριέρα και θα με ξεφτιλίσει αυτός; Το σκουπίδι;». «Νούμερο, βρίζεις όλον τον κόσμο. Κι αν παίζεις μπάλα τι είσαι ρε αλήτη;» του απάντησε ο Τάκης. Κι ενώ οι δυο τους φάνηκαν αποφασισμένοι να πιαστούν στα χέρια, επενέβη η παραγωγή για να ηρεμήσει τα πνεύματα κι έβγαλε έξω και τους δυο παίκτες.

